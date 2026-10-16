Miley Cyrus vuelve a los escenarios casi cuatro años después de su último gran concierto

El 18 de septiembre Miley Cyrus presentó su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, y justo un mes después la artista enfrenta dos importante conciertos que suponen su regreso a la música en directo después de cuatro años. Sobre el escenario, estará acompañada de Model/Actriz, la banda de rock que colabora en el tema Different Religion de este nuevo disco.

Las citas serán el 16 y el 18 de octubre en el icónico Hollywood Bowl, un anfiteatro al aire libre en Los Ángeles con capacidad para más de 17.000 personas que se ha convertido en un símbolo de la música y la cultura en California, y que para la cantante de Flowers tiene un significado muy especial, aunque nunca haya tocado allí.

"El Hollywood Bowl es mi lugar favorito para experimentar la música y ver a mis artistas favoritos. Me he sentado en esos asientos muchas veces, pero nunca he subido al escenario. L.A. (Los Ángeles) es mi corazón y lo estoy trayendo a casa. Nos vemos allí", escribía en sus redes sociales cuando anunció estos conciertos el 1 de septiembre. Ese mismo día informó del inminente estreno de su nuevo trabajo de estudio pospuesto por el fallecimiento de su madrina musical y gran amiga Dolly Parton el 25 de agosto.

La elección del Hollywood Bowl para estos dos shows no es casualidad: Los Ángeles es la ciudad en la que vive, además de la ciudad que le ha robado el corazón, y eso le permitirá regresar a su casa -vive en Malibú, ciudad situada a unos 50 kilómetros- nada más finalizar y retomar rápidamente su rutina habitual. Incluso llegó a afirmar en algunas entrevistas que le parece muy tarde las 23 horas como la hora límite que maneja el recinto para terminar el show y que su intención es acabar antes.

¿Una posible residencia en L.A.?

"Así que traer gente a Los Ángeles no solo es genial para mí, también es genial para mi ciudad, porque las personas que vivimos aquí sabemos que está hecha para compartirla. Por eso tenemos nuestro Paseo de la Fama, por eso tenemos estos museos increíbles y galerías increíbles, tiendas y una comida extraordinaria. Es una ciudad llena de vida y merece que venga más gente a visitarla", señalaba en la entrevista que le realizó Zane Lowe en Apple Music.

El 10 de septiembre, Miley anunció el sold out de estas dos citas para las que cerca de 1,5 millones de personas se congregaron en la fila virtual, una demanda muy superior a la capacidad disponible del Hollywood Bowl, de alrededor de 36.000 personas.

Esta gran acogida parece predecir una inminente residencia en ese mismo lugar, pues Miley ya confesó a Zane Lowe que estos conciertos eran un "ensayo general definitivo" para comprobar si el público está dispuesto a viajar hasta Los Ángeles para verla. Ese formato, la programación de varios shows en el mismo lugar, permitiría a la artista dormir en su casa cada noche y no someterse al esfuerzo emocional y físico de las grandes giras: "Es perfecto porque la gente quiere verme actuar y yo quiero dormir en mi cama".

Cuatro años de parón sobre los grandes escenarios

Por problemas de salud mental y física, hace años que la cantante de Wrecking Ball decidió dejar a un lado las interminables giras y los grandes estadios para priorizar su bienestar, además de mantenerse alejada del alcohol y las drogas. De hecho, su último concierto lo dio el 20 de noviembre de 2022 en Ciudad de México, en el festival Corona Capital, para cerrar su gira Attention Tour.

Desde ese momento se ha mantenido alejada de las actuaciones masivas, con excepción de algunas apariciones más pequeñas, como las presentaciones íntimas que hizo en el Chateau Marmont — el lujoso hotel gótico de Los Ángeles que se ha convertido en su templo y que es escenario del videoclip de la canción de su último disco Let's Get Married—, cuando publicó su octavo disco, Endless Summer Vacation, y el noveno, Something Beautiful.

Pero también ha habido excepciones, como la ceremonia de los Grammy de 2024, cuando Miley decidió enfrentarse a millones de ojos puestos sobre ella cantando en directo Flowers, canción con la que ganó sus dos primeros premios Grammy. La 'culpable' de esta aplaudida versión en directo de este hit fue precisamente Dolly Parton. Aunque ella no quería: "No puedo. ¿Sabes lo que ha pasado? Siento que todavía estoy en esta etapa de descanso y recuperación. Y ella me dijo: 'Péinate con mucho volumen, ponte un vestido que te encante y, durante ese momento, vas a olvidarte de todo y vas a meterte en tu Hannah Montana, en tu Dolly Parton'.

Con su pelo cardado, un vestido corto plateado con flecos en la falda, mucha actitud y la felicidad de haber ganado su primer Grammy -incluso cambió la letra de la canción para celebrarlo-, Miley firmó una de las actuaciones más comentadas y aplaudidas de la noche.

Meses después, en el mes de junio, la intérprete de Hannah Montana aprovechó su estancia en París, donde grabó The Billions Club Live de Spotify en el exclusivo Maxim's, para aparecer por sorpresa en un concierto de la gira Cowboy Carter de Beyoncé en la capital francesa.

Juntas cantaron II MOST WANTED, la canción ganadora del Grammy a Mejor Interpretación Country, Dúo o Grupo en 2025, para delirio de los seguidores de ambas artistas.