'Bass persuades' de Miley Cyrus: una nueva etapa musical lejos del pop más tradicional y esperado

Miley Cyrus estrena este viernes 18 de septiembre el que se convierte en el décimo álbum de su trayectoria, Bass persuades. En un año en el que la artista se ha reencontrado con su pasado como Hannah Montana, parece que no ha querido dejar escapar una gran celebración de su carrera también con música nueva.

Pese al poco tiempo que ha transcurrido desde la publicación de su disco Something Beautiful, la de Tennessee abrió el apetito de sus a comienzos del nuevo curso con su décimo proyecto, que se presentó con una Miley de lo más rockera tocando el bajo en un adelanto en redes sociales.

Sin embargo, lo que quizás no esperaban sus fans es lo que vendría en cuanto a sonido y estilo en el single homónimo de su disco, estrenado el 4 de septiembre: la artista se envuelve en un pop electrónico oscuro que nos transporta directamente a las divas de los 2000, y también a la propia primera etapa musical de Miley tras dejar atrás la serie infantil que la lanzó al estrellato. Todo ello con un videoclip donde la seducción agresiva y las coreografías de superestrella hacen el resto para enamorar -o reenamorar- a sus seguidores.

Este cúmulo de presentaciones hizo que los fans de la artista esperaran un gran proyecto musical en el que Miley (sin el Cyrus) volviera por la puerta grande a hacer música que conquistara a los amantes del pop y a los fieles seguidores del rock más popero. Y, sin embargo, el conjunto que la veterana presenta con Bass Persuades no responde a lo que ha ido presentado la artista a pinceladas estas semanas.

"Bailar, saltar y dejarse llevar por la música parece el verdadero propósito de Bass Persuades"

Desde Europa FM asistimos a la listening party del décimo disco de Miley Cyrus, donde pudimos escuchar en exclusiva el álbum al completo, con la posibilidad de darlo todo en la pista de baile. Porque este mensaje sí se mantiene en la mayor parte del proyecto: bailar, saltar y dejarse llevar por la música parece el verdadero propósito de Bass Persuades.

Del hit a varias baladas seguidas

El álbum da comienzo con Bass Persuades, el single que revolucionó las redes sociales y que hace a todos bailar, sobre todo a los fans de Miley que esperaban a esa diva que se quedó prácticamente atrapada tras Hannah Montana.

Este frenesí musical navega hasta Different Religion, una de las dos colaboraciones que contiene el disco con Model/Actriz. El pop electrónico con toque grunge continúa en este segundo single, cuyo estribillo sin letra usó para promocionar este álbum tocando el bajo. Esa envoltura 'oscura' también va marcando la identidad del disco, acentuada por los coros.

Y sin embargo, tras dos temas enlazados para bailar y sumergirse en este nuevo universo, irrumpe en escena Let's Get Married. El dance más melódico llega como si de los años 90 se tratara, con una balada que narra su historia de amor con Maxx Morando. La canción es perfecta para ser disfrutada dejándose llevar por el romanticismo con suaves movimientos de un lado a otro. Lo que sí puede llegar a sorprender en este tema es que se encuentra poca identidad de Miley, a excepción de su inconfundible voz.

El sonido del bajo nos presenta a continuación Orbit, una balada en la que -ahora sí que sí- tiene la voz de Miley como protagonista. Pese al piano y la percusión la emoción de la artista se abre paso en un tema íntimo. La canción se convierte así en una de las que más destacan del disco.

Y, como si de una continuación a Orbit se tratara, After math llega con un engañoso estilo de balada para pronto dar paso a una canción de pop dance con la que volver a saltar y divertirse. El bombo lleva el tempo durante todo el tema, creando un potencial hit pegadizo que, de nuevo, asienta la idea de que el disco se aleja notablemente de todo lo que Miley estaba haciendo hasta ahora.

De los años 80 a los 90

Durante todo el álbum los sonidos dance y los coros graves envuelven el concepto sonoro que presenta la artista. Y de esta manera llega REDLIGHTS, que bebe más de los años 80, pero el fin es el mismo: hacer bailar a todos, envolviéndolos en un aire esperanzador.

Neon Signs es la colaboración de Miley con Andrew Wyatt de Miike Snow. El pop noventero inunda este featuring con un gran abanico de recursos sonoros que se entremezclan para crear una canción atemporal. Un estilo que en algún momento puede recordar al de Sabrina Carpenter, pues Miley juega con la sensualidad en su tono se voz durante todo el tema.

El sonido oscuro del single vuelve a presentarse en Innocent Ways, que muestra a esa Miley más superestrella del dance pop que se esperaba en la totalidad del álbum. Una canción que coge lo mejor de Something Beautiful para hacerlo más bailable.

El aire romántico vuelve a irrumpir en escena con Snow, con una semi balada provocativa en la que Miley muestra su voz de distintas maneras y con un sonido electrónico envolvente.

Y tras esta mezcla de experiencias sonoras llega Bass persuades remixxx para cerrar el álbum, tema estrenado el 14 de septiembre. En él, de nuevo junto a Model/Actriz, la artista redobla la apuesta hacia esa voluntad de hacer del baile el sello imperante de su nueva música. Y lo hace con bajos potentes que rinden homenaje al propio título y que recuerdan a algunos de los grandes éxitos de Madonna.

Bass Persuades es difícil de clasificar en estilo, pero lo que está claro tras una primera escucha es que se trata de una nueva era musical para Miley, inspirada en todo lo que ha sido ella como artista a lo largo de su trayectoria, y bebiendo de la música disco y del pop sin hacer de ellas una etiqueta para encasillar el proyecto en su totalidad.