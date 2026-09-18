Miley Cyrus desvela cómo fue la última conversación que mantuvo con Dolly Parton

El lanzamiento de BASS PERSUADES por parte de Miley, la nueva identidad adoptada por Miley Cyrus en esta nueva etapa musical, poniendo fin a la espera de uno de los álbumes más esperados del año. Un disco en el que las frecuencias bajas toman el control musical, con la artista experimentando en géneros como el dance, la balada y el sonido disco, ofreciendo una nueva perspectiva de su obra.

Con motivo de la publicación, la artista se ha pasado por The Zane Lowe Show para hablar no solo de la composición de su décimo proyecto de estudio, sino también de temas más personales como el vínculo que mantenía con su madrina, la estrella del country recientemente fallecida, Dolly Parton.

"Dolly ha sido la primera persona a la que, desde que empecé a hacer vinilos, le enviaba uno cada vez que me prensan un disco. Y esta vez también voy a mandarle un vinilo, porque siempre lo hago", ha explicado para mostrar la relación personal y profesional que mantenía con la autora de Jolene.

"Estoy intentando mantenerme entera, pero la última vez que hablamos —que, de hecho, sería la última vez que hablaríamos— fue precisamente para contarle cosas sobre este disco. Porque, aunque somos muy diferentes, eso es lo que nos hacía tan perfectas la una para la otra. Ella lo sabía y yo también lo sé.", ha recordado, añadiendo que "se la conoce, por así decirlo, por lo superficial: el pelo, el maquillaje, el espectáculo, toda esa imagen. Pero hay una parte de ella que creo que es la que atrae a todo el mundo: lo real y auténtica que es".

Un lazo que unía a ambas artistas desde los comienzos de la carrera de Miley, incluso en sus comienzos cuando vivieron "muchísimo con Hannah", que incluso llega a tener paralelismos en cuanto al "personaje" que ambas encarnaban. "Creo que una forma de entender que puedes tener un personaje y seguir siendo tú misma es porque yo tenía a Dolly. A veces llamo «drag» a lo que hago, porque la manera en que me presento es la de alguien que es completamente diferente de la persona que alimenta a la tortuga todas las mañanas".

"Una de las cosas de las que hablamos fue que en mis actuaciones siempre lloro. No puedo evitarlo. En End of the World empiezo a llorar, y ella me vio en Letterman y me dijo: ¿Por qué estás llorando?. Porque esa canción trata sobre el fin del mundo y sobre que nunca volveré a ver a mi madre", un aspecto con el que Dolly Parton no estaba de acuerdo. "Me dijo: La música es evasión. Deja que ellos lloren. Tú tienes que seguir adelante. Y yo le decía: Ya lo sé, pero esta soy yo, y ella me quería precisamente por eso", ha explicado.

Sin embargo y a pesar del halago con el que Miley interpretó esos comentarios, tanto la artista como el conductor del podcast pusieron de relieve que Dolly Parton era "probablemente la única persona en el mundo capaz de cantar I Will Always Love You sin echarse a llorar". "Yo no puedo. Lloré cantando I Will Always Love You con ella, pero creo que en ese momento sabía que la razón por la que estaba llorando es la misma por la que lloro ahora: porque muchas de las personas que me dan estabilidad y que tengo en mi vida pertenecen a generaciones anteriores a la mía. Y ellos han construido, ladrillo a ladrillo, el camino que yo recorro ahora", ha explicado la de Tenesse.

También ha habido tiempo de recordar como fue su madrina la responsable de que actuase en los Premios Grammy. "Voy a Nashville y voy a ver a Dolly (...) Y ella me explica por qué tengo que hacer los Grammy. Y yo le digo: No puedo. ¿Sabes lo que ha pasado? Siento que todavía estoy en esta etapa de descanso y recuperación. Y ella me dice: Péinate con mucho volumen, ponte un vestido que te encante y, durante ese momento, vas a olvidarte de todo y vas a meterte en tu Hannah Montana, en tu Dolly Parton. Como que tienes esa parte dentro de ti. Tienes esa otra cosa. Es lo que utiliza el ejército, es lo que utilizan los mejores atletas".