Miryam Benedited, jurado del Benidorm Fest, aclara su vínculo con Chanel: "Me da igual si va una o va otra"

La polémica en torno a la victoria de Chanel en el Benidorm Fest no deja de traer quebraderos de cabeza. Durante los últimos días, son muchos los que han apuntado a un posible tongo orquestrado desde el jurado para que la cantante catalana se convirtiera en la ganadora del festival y, por tanto, en la representante de Eurovisión 2022 frente a las favoritas del público, el grupo gallego Tanxugueiras.

Chanel obtuvo la máxima puntuación del jurado, al que conquistó con su ritmo latino y su espectacular coreografía, mientras que quedó segunda en puntuación demoscópica y tercera para la audiencia. A su vez, el grupo gallego quedó muy relegado en la clasificación a causa de los votos de los expertos, que las colocaron en quinta posición, mientras que se llevaron las mejores puntuaciones del voto demoscópico y el de la audiencia.

Chanel en la final del Benidorm Fest // EFE

Uno de los argumentos que esgrimen los eurofans para hablar de "tongo" en las redes sociales en la posible conexión de uno de los miembros del jurado, la coreógrafa Miryam Benedited, con Chanel, que ejerció de bailarina durante varios años y trabajó con ella varias veces durante este tiempo.

Sin embargo, una semana después del inicio de la polémica, Benedited ha querido aclarar cuál es su relación con la cantante y se ha sincerado sobre el acoso que ha vivido en los últimos días a causa de su voto en el Benidorm Fest, y lo ha hecho en una intervención en el programa Todo es mentira, presentado por Risto Mejide.

Libertad para votar lo que quisieran

La coreógrafa considera que es "absurdo" que se ponga en entredicho su profesionalidad tras más de 30 años trabajando en la industria musical: "Tengo criterio en mi campo para dar y regalar", afirmaba Benedited, que ha formado parte de los grandes programas de nuestro país.

Además, también ha negado que los jueces del Benidorm Fest hayan cobrado por su participación de jurado en el certamen, como algunos han empezado a señalar en redes sociales: "No hemos cobrado ningún duro, pero ni por hacer de jurado. Fuimos de invitados con toda la ilusión. Todo esto es demostrable. Quien diga que hemos cobrado algo, que saque un papel".

Por encima de todo, Miryam Benedited ha asegurado que el jurado contó con el apoyo de TVE para que los votos fueran completamente libres e independientes: "Nos dijeron que nos sintiéramos libres de votar según nuestro criterio profesional. Es lo que hice. No tengo emoción ni fanatismo. Me da igual si va una persona o va otra". De hecho, según ha confirmado, ni siquiera deliberaron sobre las votaciones finales: "No sé lo que votó el resto de mis compañeros", destacaba.

Ninguna relación con Chanel

La también bailarina ha hablado sobre las informaciones que apuntaban a que Chanel y ella tuvieran algún tipo de vínculo tras coincidir en Tu cara me suena hace años. Y es que, tal y como ella ha reafirmado, considera "desmesurado" que se cuestione su parcialidad como jurado: "Tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Es imposible que en 30 años no haya coincidido con todos los bailarines y artistas de esta profesión. Si no fuera así, no tendría experiencia para valorar".

La coreógrafa, a la que han acusado de estar contratada por la discográfica de Chanel, ha admitido que si trabajó con ella durante un tiempo, cuando la cantante fue sustituta de una de sus bailarinas en el año 2015: "No he vuelto a trabajar con ella nunca más. Yo no quería que esta chica ganara o perdiera, valoré la actuación", ha recalcado Benedited.

También ha desmentido el comentario de Máximo Huerta, presentador del Benidorm Fest, que apuntó a una posible preferencia de los dos miembros del jurado internacional por Tanxugueiras y Rigoberta Bandini: "Las notas que han salido ya han dejado de relevancia que no es cierto. No hay ningún 12 a Tanxugueiras y hay tres 12 a Chanel", subraya.

Está recibiendo amenazas de muerte

La artista lleva días recibiendo mucho acoso a través de las redes sociales e incluso ha llegado a denunciar amenazas de muerte contra su familia por su participación en el Benidorm Fest.

"Estoy bien porque tengo muchísimo apoyo de RTVE y de mis amigos, y de la parte legal que puede cubrir todo esto así que de alguna manera estoy tranquila. Hay una parte de fanáticos que se les va la cabeza y no tienen control", explicaba en el programa Ya son las ocho.

"Se genera este odio: no sale la persona que quiero y arraso todo con mi ira. Sobre todo, me llama la atención que este tipo de mensajes lo hacen gente que habla de la tolerancia", ha relatado.