Chanel: "TikTok no lo abro desde el viernes porque me da pánico"

Chanel es la representante de España en Eurovisión 2022 con la canción SloMo. Se ha hecho con este hueco tras ganar el Benidorm Fest en una final rodeada de polémica.

Los telespectadores y los usuarios de Twitter, que habían colocado a Rigoberta Bandini y a Tanxugueiras como favoritas, pusieron el foco en la cantante de 30 años, que ante el odio despertado tras la final decidió quitarse de Twitter.

"TikTok no lo abro desde el viernes porque me da pánico, pero he de decir que el 80% de los mensajes que recibo en Instagram son de amor", ha confesado a Eva Soriano e Iggy Rubín este martes en su visita a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

Chanel asegura que a pesar de lo ocurrido está fuerte y está trabajando en no perder la ilusión. "Está siendo bastante heavy lo que ha pasado. Lo único que hemos hecho ha sido trabajar superduro para hacer arte", dice la artista que respeta que todo el mundo tenga opiniones, pero hay un limite.

Este mismo lunes vivió una situación surrealista, ante la que no pudo callarse, en un restaurante. "Escuché a una mujer diciendo: 'Y esas mallas, que no se ponga ese mono, que tiene el culo caído'. Desde aquí le digo que voy a hacer sentadillas el resto de mi vida", contó entre risas para luego revelar lo que le dije: "La miré, la sonreí y le dije: '¡Gracias, te levantas y miramos el tuyo, a ver qué tal'. A lo mejor tenía que haberme callado".

Chanel durante su actuación en Benidorm Fest // Agencia EFE

El mono (o mejor, los monos) de Chanel son obra de Carmen Farala, que hizo el de la primera semifinal y tras ver su actuación la llamó porque quería hacerle otro look para la final. Lo hizo en solo dos días.

Chanel, en la final del Benidorm Fest // EFE

La artista de origen cubano agradece su trabajo y el de todo el equipo. "Sin ellos esa puesta en escena no habría sido lo mismo. Si me ponen sola ahí suelta no hubiera sido lo mismo. Es un curro de todos", dice Chanel, que contó con la letra de Leroy Sánchez y la coreografía de Kyle Hanagami, coreógrafo de Jennifer Lopez.

"La actitud era ganadora. Íbamos con todo, íbamos a full, superfocus... Tú has trabajado para eso y cuando llega ese día dice ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Ha pasado? Ni lo creía", dice Chanel, para la que el Benidorm Fest fue su primera vez sola sobre un escenario.

"El escenario no era un sitio desconocido para mí. Tenía nervios porque no estaba interpretando ningún personaje, era yo", dice sobre esa su paso por el festival, en el que vivió un momento único: "El día de la final vi a la gente cantando, votando, había carteles con mi nombre y flipé un montón".

A punto de rodar con Steven Spielberg

El currículo de Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022, es infinito e incluye un casting con Steven Spielberg. Estuvo a punto de ser Anita en West Side Story.

Después de hacer los castings para el musical en España y conseguir el papel de cover (sustituto), lo rechazó para luego presentarse al casting de la película de la película de Spielberg.

"Me presenté un lunes y al día siguiente recibí un mensaje: 'Steven está en la sala'. Éramos cinco Anitas de todo el mundo, entramos de dos en dos y cuando entré en la sala ataquito. Steven estaba aquí, me dio la mano, me dio las gracias por venir de tan lejos, me dijo que era muy talentosa y... mucha mierda", contó Chanel, que añadió un detalle más. "Estaba de pie y nos miraba a través de la pantalla, así que puedo decir que estoy en el móvil de Steven Spielberg".