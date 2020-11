Morat declara su amor a través de la radio en ‘Al Aire’

Morat presenta 'Al Aire', un nuevo sencillo con el que homenajean a la radio. Ellos mismos expresan que a través de este medio de comunicación se puede "estar hablando con miles de personas al mismo tiempo" y además, es probable que "muchas veces esa sea la única forma de llegarle a esa persona específica que se anda buscando".

Por esta razón, en este tema, Morat relata la historia de una persona que se enamora de otra y descubre que la única manera de comunicarse con ella es llamando a la radio y dejarle un mensaje a través de una canción, haciendo sentir también al mundo protagonista de este amor.

'Al Aire' llega con un videoclip protagonizado por los miembros del grupo, que aparecen buscando la mejor manera de transmitir su declaración de amor para que llegue a la persona que quieren pero también para que puedan escucharlo otras miles de personas. Finalmente, descubren que el mejor método es la radio.

Asimismo, Morat presenta esta canción con toques country pero sin perder su característico estilo y su buen rollo.

LETRA DE 'AL AIRE' DE MORAT

No llamé para pedir una canción

Pero para hablarle no tengo otra opción

Porque ella muy probablemente

Está escuchando y yo de frente

No me atrevo ni a empezar esta conversación

Yo, enamorado y ella (no lo ha notado)

Quince minutos de fama por uno a su lado

Quiero que ella sepa que me enamoré

Que esté escuchándome

Y le lleguen por la radio mis besos al aire (al aire)

Quiero que antes de que suene otra canción o cambie la estación

Ella escuche por la radio mis besos al aire (al aire)

Oh Oh – Oh Oh

Oh Oh – Oh Oh

Oh Oh – Oh Ohhh

Si gracias a un amigo yo la conocí

Y por culpa del destino nunca más la vi

Que esta voz de enamorado

La recuerde de algún lado

Y si la escucha por la radio se acuerde de mí

Yo, enamorado

Y ella (no lo ha notado)

Quince minutos de fama por uno a su lado

Quiero que ella sepa que me enamoré

Que esté escuchándome

Y le lleguen por la radio mis besos al aire (al aire)

Quiero que antes de que suene otra canción o cambie la estación

Ella escuche por la radio mis besos al aire

Y si no puede escucharme llamaré mañana

Na, na, na

Na, na, na

Na, na, na

Na, na, na

Na, na, na

Na, na, na

Quiero que ella

Sepa que me enamoré

Que esté escuchándome

Y le lleguen por la radio mis besos al aire

Quiero que antes de que suene otra canción o cambie la estación

Ella escuche por la radio mis besos al aire

Oh Oh – Oh Oh

Oh Oh – Oh Oh