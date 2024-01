El movimiento del círculo cercano de Taylor Swift que indica que 'Reputation (Taylor's Version)' está más cerca que nunca

Desde hace varias semanas, los fans de Taylor Swift tienen la sensación de que Reputation (Taylor's Version)está más cerca que nunca.

Después de ver a la artista entrar y salir del estudio, acudir a los Golden Globes con un vestidazo verde, llevar unas botas con serpientes estampadas en ella y unos pendientes con la letra R, es imposible no pensar que la regrabación de su disco más icónico está al caer.

Pero a pesar de estos easter eggs que podrían ser una mera casualidad, el último movimiento del círculo cercano de Taylor ha hecho sospechar que en anuncio de Reputation será inminente.

Los más allegados de la cantante han cambiado sus fotos de perfil en redes sociales, poniendo su avatar en blanco y negro: su novio Travis Kelce, sus amigas Gigi Hadid, Blake Lively, Keleigh Teller, su hermano Austin Swift, su exnovio Taylor Lautner, o su amigo y compañero Jack Antonoff son algunos de ellos.

Las swifties rápidamente han identificado este movimiento como una de las múltiples pistas de la cantante o una estrategia de cara al lanzamiento del álbum, y es que el blanco y negro es el color que usó la intérprete de Look What You Made Me Do para la portada de este disco.

Además, podría identificarse con la frase de esta canción en la que dice "La antigua Taylor no puede ponerse al teléfono porque está muerta", y estos iconos en blanco y negro simbolizarían el luto por la Taylor de Reputation de 2017, para decir hola a la Taylor's Version en 2024.

Además, el 19 de diciembre de 2023 se registró la marca The Old Taylor ¿Casualidad o estrategia?