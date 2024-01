Los momentos de Taylor Swift en los Globos de Oro: reacciones, confidencias con Selena Gomez y un vestido de película

Igual que ocurrió en los últimos MTV VMAs, Taylor Swift se ha convertido en protagonista involuntaria de los Globos de Oro, que han tenido lugar este domingo.

La cantante, que estaba nominada por su estratosférica gira The Eras Touren la recién inaugurada categoría de Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, se lo pasó bomba a pesar de que Barbie le arrebatase este galardón como fenómeno del año.

Esta era su quinta candidatura. Siempre había optado a Mejor Canción Original, como es el caso de Safe and Sound de Los juegos del hambre (2012), Sweeter Than Fiction de One Chance (2013), Beautiful Ghosts de Cats (2019) y Carolina de Where the Crawdads Sing (2022).

Confidencias con Selena Gomez... ¿Sobre Kylie Jenner?

Son amigas desde la adolescencia, así que para Taylor y Selena es imposible disimular la complicidad y confianza que existe entre ellas.

Tanto es así, que la actriz de Only Murders in the Builiding se acercó a la mesa en la que estaba Taylor para comentarle un detalle que había tenido lugar en la misma ceremonia. Los internautas han hecho lectura de labios y han deducido las supuestas palabras que intercambiaron Taylor y Selena.

Según las teorías, Selena le comenta a Taylor que Kylie Jenner la rechazó cuando le pidió una foto junto a Timothee Chamelet. La cara de sorpresa de Taylor al escuchar "she said no (ella dijo no)" ha sido objeto de análisis. No hay nada que una más que un buen cotilleo.

Al lado de Taylor estaba Keleigh Teller, que es quien pregunta with Timothee? (con Timothee), incrédula.

Su reacción a la broma de la NFL

En un momento de la gala, el presentador Jo Koy ironizó sobre una sustancial "diferencia" entre la NFL (liga donde juega su chico, Travis Kelce) y la ceremonia: "En los Globos de Oro enfocamos menos a Taylor Swift".

La cantante se mordió el labio y bebió un sorbo de vino, una reacción dura y un tanto indiferente que se ha hecho viral en redes.

Sin soltar su brebaje mágico

Taylor no pasó sed, no cabe ninguna duda. La copita de brebaje rosa la acompañó en varios momentos de la ceremonia que captaron las cámaras... Y se han hecho virales en redes.

Deslumbrante con el verde de Gucci

La artista acaparó todos los flashes del photocall con su brillante vestido de lentejuelas en color verde, un diseño de Gucci que acompañó con la melena ondulada que caía sobre sus hombros.

Su reacción ante la victoria de Barbie a pesar de competir con ella

The Eras Tour no se llevó el Globo de Oro a Fenómeno de taquilla. Barbie fue la premiada, pero Taylor se alegró como si se tratase de un proyecto propio.

La broma del presentador de los Globos de Oro sobre la NFL que no gustó demasiado a Taylor Swift