Muere el bajista Alec John Such, miembro fundador de Bon Jovi, a los 70 años

El mundo de la música despide a Alec John Such. El bajista, mmiembro fundador de la banda de rock Bon Jovi, ha fallecido este domingo a los 70 años.

La banda y su líder, Jon Bon Jovi, han compartido la noticia en redes sociales a través de un emotivo comunicado.

"Estamos desconsolados al enterarnos de la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Estuvo en los inicios. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda. Para ser honestos, encontramos nuestro camino a través de él. Era amigo de la infancia de Tico [Torres] y trajo a Richie [Sambora] para vernos actuar. Alec siempre fue salvaje y estaba lleno de vida. Hoy estos recuerdos especiales traen una sonrisa a nuestro rostro y lágrimas a los ojos ojos. Lo vamos a echar mucho de menos".

Alec John Such no estaba actualmente en la banda. Entró en 1983, año en que se creó Bon Jovi, y en 1994 se separó sustituyéndolo Hugh McDonald.

Los motivos de por qué dejó el grupo nunca se dieron, pero en 2018 regresó a la banda para tocar en un evento especial en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

"Cuando Jon Bon Jovi me llamó y me pidió que estuviera en su banda hace muchos años, pronto me di cuenta de lo serio que era y tenía una visión a la que quería llevarnos. Y estoy muy feliz de haber sido parte de esa visión", dijo en este regreso.