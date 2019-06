Natalia Lacunza lanza 'nana triste', junto a Guitarricadelafuente

Natalia Lacunza ha sido sin duda una de las artistas de la última edición de OT que más han destacado por su gran talento y elegancia a la hora de cantar y pisar un escenario.

Pero ahora la joven deja de ser la intérprete que vimos en televisión y pasa a ser la obradora de sus propias creaciones agarrando su carrera con las bridas de quien sabe lo que no quiere.

La de Pamplona se ha rodeado de un grupo de artistas y creativos cercanos a ella con los que ha disfrutado creando historias hasta conseguir las canciones en las que lleva soñando desde siempre. Exigente con ella misma ha controlado hasta el punto final de este proceso cada uno de los procesos de creación.

'nana triste' es el aperitivo de las nuevas canciones que vendrán en su EP 'Otras Alas', que verá la luz el 21 de junio y que nos traerá 7 temas y donde además de Guitarricadelafuente encontraremos a Marem Ladson en la canción que da título a este trabajo.

"'Otras Alas' ha sido un trabajo en equipo precioso. Las canciones que hay dentro han sido mis primeros pasos a nivel profesional y he tenido la suerte de poder contar con gente maravillosa que las ha producido con mucho mimo. Todos han entendido a la perfección lo que quería conseguir, tanto los productores musicales como los de vídeo, además de toda la gente que ha participado en el proyecto de una manera u otra. Lo que más me llena del proyecto es que siento que lo he hecho rodeada de amigos, me he sentido muy apoyada en todo momento. Ha sido una experiencia preciosa, y estoy muy orgullosa y muy feliz con el resultado…", explica la artista.