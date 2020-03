Natalia Lacunza se sincera sobre su propio sufrimiento en 'algo duele más'

Tras regalarnos 'olvídate de mí', una una balada que habla sobre la despedida definitiva de una persona que ha estado siempre en tu vida, Natalia Lacunza sigue abriendo su alma y se desnuda en 'algo duele más', producida por Santiago Gonzalo, conocido como Bronquio y que ha trabajado con artistas como Kiko Veneno

Esta "es la canción más oscura de su nuevo EP tanto en la producción como en el mensaje", según se indica en la nota de prensa de la discográfica. Además, Natalia Lacunza explica que este tema "habla de un momento en el que nada puede ir peor, donde se juntan la mala suerte, las inseguridades de uno mismo y un corazón roto y se plasman en una canción".

'algo duele más' es el segundo adelanto de 'ep2', una colección de 7 temas con mucho estilo y mensaje, escritas por Natalia Lacunza, que ha querido explicar una historia dividida en canciones, mostrando así los sentimientos.

LETRA DE 'ALGO DUELE MÁS' DE NATALIA LACUNZA

I would like you to forget me for awhile

I just wanna drown

I just wanna get drunk

I don't wanna be where I'm supposed to be

And I can't barely feel anything

But you, you're always so pleased

You're always so happy I just wanna kill you

I don't understand how

Nunca sé si lo he hecho bien o mal

No sé en que me he convertido

Me cuesta respirar

Pensaba que sería divertido

Pero solo me sale llorar

Clavo mis pies en lo terrenal

Pero mis mente empieza a levitar

Caminando por las nubes

Todavía no me quiero bajar

Pero algo duele más

Algo duele más

Y nunca se va

Algo duele más

Algo duele más

I would like you to forget me for awhile

I just wanna drown

I just wanna get drunk

I don't wanna be where I'm supposed to be

And I can't feel anything

No sé si quiero que lo escuches

No quiero que sepas quien soy

Cuando todo cae y se destruye

Sueño con las nubes

Si no quieres verme más

Dímelo

Si es que ya no quieres verme más

Dímelo

Clavo mis pies en lo terrenal

Pero mis mente empieza a levitar

Caminando por las nubes

Todavía no me quiero bajar

Pero algo duele más

Algo duele más

Y nunca se va

Algo duele más

Algo duele más

I would like you to forget me for awhile

I just wanna drown

I just wanna get drunk

I don't wanna be where I'm supposed to be

And I can't feel anything