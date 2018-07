Nathan Sykes de The Wanted y Ariana Grande muy acaramelados en 'Almost Is Never Enough'

Ariana Grande y Nathan Sykes de The Wanted nos regalan una balada romántica demostrando el gran feeling que tienen entre los dos. La canción es Almost is never enough y forma parte de la banda sonora de The Mortal Instruments: City of Bones .

Ariana Grande y Nathan Sykes de The Wanted se han unido para interpretar juntos Almost is never enough, una balada que formará parte de la banda sonora de la película The Mortal Instruments: City of Bones, que también incluirá Magnetic de Jessie J y Heart by heart de Demi Lovato.

La canción es un gran escaparate para la cantante y se incluirá en el debut de Ariana, Yours Truly, que se publicará el 3 de septiembre. Lo más sorprendente de este tema es descubrir la gran voz de Nathan Sykes, donde puede apreciarse por completo sin el autotune y los coros de su grupo The Wanted.

El vídeo muestra a ambos artistas cantando el tema en un estudio de grabación dedicándose carantoñas, además de imágenes de la película dejando claro el gran feeling que tienen dentro de un estudio.