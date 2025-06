Los Premios de la Academia de la Música 2025 coronan a Rozalén, Amaia y Nathy Peluso con emotivas actuaciones

La segunda edición de los Premios de la Academia de Música de España ha estado protagonizada por emotivas actuaciones y una gran variedad de artistas que han mostrado la diversidad en la música patria.

A lo largo de dos horas, el Palacio Municipal de IFEMA Madrid se ha inundado de talento reconocido con estos galardones con un año de edad. Y los grandes premiados han sido Nathy Peluso, que se ha alzado con cuatro premios, al igual que Amaia. Y seguidas por Leiva, que ha conseguido tres trofeos, y por la verdadera protagonista, Rozalén.

La gala ha comenzado con la divertida actuación de Alcalá Norte al son de La vida Cañón junto a los artistas Anne B Sweet, Lori Meyers y Burrito cachimba. Acto seguido, han cogido las riendas del acto María Peláe y Rodrigo Cuevas, dos presentadores que han mostrado su complicidad y entusiasmado por la música desde el comienzo.

Amaia en los Premios de la Academia de la Música 2025 | Agencia EFE

La pareja de conductores ha reivindicado "la variedad de géneros, los colores" y toda la gama de talento que tenemos en España. Y todo ello con mucho humor junto a los presentes en el recinto madrileño.

La emoción de Estopa

La risa y la alegría han estado presentes en la recogida de todos los premios. Pero Estopa ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la velada. Ha sido cuando el dúo ha subido a recoger el galardón a Mejor gira por su 25 aniversario en los escenarios, cuando se han emocionado al dedicar el premio a una amiga en una situación complicada: "María está pasando un momento horrible, y ella estaría muy contenta de lo que nos está pasando. Lo que le está pasando a ella es horrible", ha expresado David, visiblemente emocionado.

Si algo han tenido en común todos los artistas es su reivindicación por la existencia de estos premios, un espacio donde todos se reconocen entre ellos y se reúnen con una pasión común: la música. Y en este sentido, otro momento de altura ha sido musical. Rozalén ha actuado junto a Valeria Castro al son de Agua, canción de Jarabe de Palo, un momento que ha erizado la piel.

Leiva también se ha emocionado y así lo ha expresado en su discurso al recibir el Premio a Mejor canción rock: "Quiero compartirlo con mi mamá, que está ingresada en el hospital y lo está viendo desde ahí, Te quiero mucho mami"

Por último, Rozalén ha roto a llorar al final de la gala, al recibir el premio a Artista del Año. La cantante apenas ha podido pronunciar su agradecimiento: "Muchas gracias, no lo entiendo". "Todo el rato estaba pensando que no era mi momento […] Llevo años que me han pasado cosas increíbles y este año se lo merecía otra gente. Y estoy aquí", ha expresado, muy emocionada, ante la ovación del público.

Este cúmulo de emociones ha sido amenizada con arte en directo, también protagonizado por artistas como Zahara, Recicled J y de Dollar Selmuun, Amaia y Rosario Flores. Todos han prestado parte de su talento para celebrar la música española.