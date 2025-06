Aitana anuncia una nueva Listening Party de 'Cuarto Azul en Barcelona': fecha y compra de entradas

Cuarto Azul va camino de protagonizar uno de los mejores debuts femeninos de un álbum en mucho tiempo. En menos de una semana, Aitana está a punto de alcanzar los 5 millones de reproducciones, una cifra nada desdeñable para su cuarto álbum de estudio. Alpha, el tercero, acumuló 2,82 millones los primeros siete días.

Esta cifra responde, en primer lugar, a la expectación de los fans por escuchar el nuevo trabajo de Aitana desde hace tiempo, pero también a la estrategia que la cantante ha llevado a cabo para presentarlo al público. La listening party del Movistar Arena de Madrid generó una gran cantidad de contenido y reforzó una conexión con sus seguidores que nació de manera natural hace años, cuando saltó a la fama tras OT. Así, todos los que no estuvieron allí, se morían de ganas de escuchar Cuarto Azul el día de su estreno. Objetivo cumplido. Las confesiones, anécdotas y la presencia de Alaska y Ela Taubert no hizo más que sumar exclusividad de la experiencia.

En Barcelona no será igual, pero Aitana no deja su tierra de lado y viaja hasta la ciudad condal para presentar Cuarto Azul. La lintening party de Aitana en Barcelona será este viernes 6 de junio a las 20:00h en la Casa Seat y las entradas son gratuitas. Eso sí, habrá que registrarte en la página oficial para reservar la plaza. Además, cabe matizar que en esta ocasión la presencia de Aitana no está confirmada.

El propio cartel, compartido por la artista en sus redes, advierte de que no se trata de un concierto. "Esto no es un concierto. Es una escucha inmersiva de algunos temas de Cuarto Azul para celebrar su lanzamiento", reza.

La Casa Seat está situada en Paseo de Gràcia, 109, Gracia, Barcelona