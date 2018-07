Nick Carter y Jordan Knight presentan 'One more time' bajo la formación Nick & Knight

Nick Carter de Backstreet Boys y Jordan Knight de New Kids On The Block se unen para el proyecto Nick & Knight y nos presentan su primer single One more time, siguiendo la estela de las dos icónicas boybands de los 90.

Imagen del videoclip 'One More Time' de Nick & Night / europafm

Después de que Backstreet Boys y New Kids On The Block, dos de las boybands más icónicas de la década de los 90, se reunieran de nuevo para crear un nuevo grupo llamado NKOTBSB e irse de gira juntos, ahora dos de sus miembros emprenden otro proyecto.

Nick Carter de Backstreet Boys y Jordan Knight de New Kids On The Block se unen para Nick & Knight, presentando One more time como primer single del dúo.

El videoclip con el que nos presentan la canción nos muestra un apartamento en plena ciudad donde los dos chicos se pasan el día fotografiando a dos jóvenes de rostro angelical al ritmo de una canción al más puro estilo de los años 90. One More Time es el primer tema de este nuevo disco que estará disponible a la venta a partir del 2 de septiembre.

Además de eso, los chicos ya tienen previsto el arranque de su gira por Estados Unidos empezando por Nashville el 15 de septiembre.

Hasta entonces, ¡te dejamos con su nuevo videoclip!