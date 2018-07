Nicki Minaj, Eminem, Drake y Big Sean en el nuevo disco de Rihanna

Acostumbrados a que Rihanna publique un disco por año menos en 2013 su nuevo trabajo se está haciendo de rogar. Pero parece que su publicación es inmediata ya que se ha filtrado un documento de Roc Nation que anuncia que Lost Files, que así se llamará, se publicará el 24 de noviembre y la promoción empezará el día 4.

Además, este documento incluye el tracklist del disco, que aunque imaginamos que no es el definitivo nos desvela unas potentes colaboraciones. Por un lado tenemos a Nicki Minaj en Barz, que por la combinación de las dos cantantes todo apunta a ser un tema urbano con mucho twerking, como les gusta a ellas.

Drake parece ganado la batalla a Chris Brown y es el ex escogido por la de Barbados para aparecer en Lost Files, el tema en cuestión se llama Real Talk.

Su inseparable Eminem es encargado de colaborar en la canción que da título al disco. Esperemos que Lost files sea un temazo como los que nos tienen acostumbrados cuando trabajan juntos como I love the way you are o The Monster.

Big Sean también aparece en el tracklist del nuevo disco de Rihanna con la canción Pray 4 me. ¿Qué rapero será el que le de el mejor temazo a la de Barbados?

TRACKLIST DE 'LOST FILES':

1. Bold

2. Trouble

3. Ain't No Drama

4. Barz (featuring Nicki Minaj)

5. A Drug & A Dream

6. All Night

7. Lovin, Fallin, Dyin

8. Tattered Heart

9. Real Talk (featuring Drake)

10. Hall of Flames

11. Pray 4 Me (featuring Big Sean)

12. Oceans

13. Veins

14. Lost Files (featuring Eminem)