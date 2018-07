Rihanna se convierte en la psiquiatra de Eminem en 'The Monster'

Eminem y Rihanna presentan el vídeo de The Monster, su nueva colaboración que ya ha alcanzado el número 1 sin necesidad de promoción.

El videoclip comienza en una consulta donde Rihanna, que es la psiquiatra de Eminem, le muestra un vídeo donde repasa los momentos más oscuros de la época Slim Shady del rapero con imágenesde My Name Is, Lose Yourself, The Way I Am o la actuación de Stan en los Grammy de 2001 junto a Elton John intercaladas con las palabras violencia, familia, locura, muerte, fama y adicción.

Finalmente Eminem consigue vencer a su 'monstruo' dejándolo encerrado y asegurándonos que empieza una nueva etapa; mientras que a Rihanna le viene tan bien este nuevo éxito que supera a Madonna y empata con Michael Jackson en números 1.

Descárgate The Monster de Eminem y Rihanna en