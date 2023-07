Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Manuel Carrasco, Morat, Taburete y más

Cada semana esperamos ansiosos la llegada del viernes para saber cuáles son las novedades musicales de Xavi Alfaro, sobre todo de cara a saber qué canciones nos acompañarán durante el verano 2023: desde el tema perfecto para descansar en la playa con un mojito bajo la sombrilla del chiringuito, hasta el temazo ideal para una fiesta ibicenca.

Como cada viernes, te contamos cuáles son los estrenos musicales que, a partir de hoy, no pueden faltar en tu playlist ¡Dentro música!

Taburete - Aviones sin fuel

El grupo madrileño formado por Willy Bárcenas y AntónCarreño acaba de lanzar en plena gira su nuevo sencillo desde el lanzamiento de Matadero 5, su último álbum de estudio publicado en 2022. Taburete nos transporta a nuestra infancia en el pueblo con Aviones sin fuel, una canción que no parará de sonar en tu cabeza las próximas semanas.

Nil Moliner - Costa Rica

Nil Moliner nos transporta a aguas caribeñas con el sonido más refrescante del verano, Costa Rica, su último sencillo con el que nos ha pusto a bailar con tan solo una nota, y que formará parte de su próximo álbum.

Manuel Carrasco ft Morat - Hasta por la mañana

El onubenseManuel Carrasco ha confiado en la banda colombiana Morat para colaborar con él en su tema Hasta por la mañana (incluido en su disco Corazón y Flecha)una canción que se caracteriza por su buen rollo y los sentimientos a flor de piel, algo muy característico de ambos artistas, y con la que Manuel está cerrando los conciertos de su gira.

Troye Sivan - Rush

El artista internacional Troye Sivan acaba de publicar Rush, el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, Something To Give Each Other, que saldrá a la luz el próximo 13 de octubre. Rush es intensidad, improvisación y desenfreno, "la sensación de besar a un sudoroso extraño en una pista de baile", explica el propio artista.

Mikel Izal - El Paraíso

Tras el lanzamiento de La Fe, Mikel Izal acaba de publicar el segundo adelanto de su primer disco en solitario con El Paraíso, un tema que respira autoconocimiento, calma y sosiego. El disco El Miedo y El Paraíso estará disponible a finales de año, aunque todavía no tiene fecha de estreno oficial.

