El nuevo disco de Adele será '25' y se espera para finales de año

Sabíamos que Adele se encontraba trabajando en su nuevo disco después del descanso que se tomó tras 21 para ser madre.

Pero ahora parece que lo tenemos más cerca que nunca y es que la cantante acaba de cumplir 26 años y se despidió de los 25 publicando una foto de ella en el sofá junto con la frase "Adiós 25... nos vemos otra vez a finales de año".

25 supone el regreso a la música de la británica después de tres años desde que publicó 21, álbum que aunque ya ha vendido 28 millones de copias todavía se encuentra en algunas listas de ventas de discos más vendidos como la del Reino Unido.

Por otro lado, Ryan Tedder, líder de OneRepublic y co-autor de varias canciones de 21, confirmaba hace unas semanas que estaba trabajando en nuevas letras para Adele.

Bye bye 25... See you again later in the year x pic.twitter.com/HEmY14El5s