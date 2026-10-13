Olivia Rodrigo anuncia una nueva versión de 'expectations' con Chappell Roan

¡Emergencia pop!

Dos artistas de la nueva generación musical se unen en una canción. Y es que Olivia Rodrigo ha anunciado por sorpresa una colaboración con Chappell Roan.

Pero no se trata de una nueva canción. Los rumores comenzaron cuando la intérprete de Less compartía con sus seguidores de redes sociales un misterioso vídeo que apuntaba a una posible nueva versión de expectations, una de las canciones de su tercer álbum, you seem pretty sad for a girl so in love.

El vídeo mostraba una sesión de producción musical en la que se escucha una voz femenina que pronuncia la frase: "Oh, Olivia hace remixes ahora". Muchos seguidores reconocieron en ella a Chappell Roan.

Y finalmente Olivia Rodrigo lo ha confirmado a través de un post de Instagram. En él, comparte la posible imagen de portada de la colaboración, en la que ambas artistas posan en un descapotable amarillo con la matrícula del nombre del tema. "¡¡¡Estoy emocionadísima por anunciar expectations con Chappell Roan!!! ¡¡¡Canción y video disponibles el jueves!!!!", expresa la artista, adelantando que será el 15 de octubre cuando sus fans puedan escuchar la nueva versión del tema a dos voces.