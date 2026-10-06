Olivia Rodrigo planta cara a Cornell: "Vergüenza para toda institución que proteja a los agresores"

La cantante Olivia Rodrigo no ha dudado en posicionarse públicamente ante la denuncia contra la Universidad de Cornell y siete hombres de una fraternidad por una presunta agresión sexual, uno de los casos que ha provocado una mayor indignación en los últimos días en Estados Unidos.

La artista ha condenado la actuación de la institución a través de sus Stories de Instagram para respaldar a Jane Doe, el nombre ficticio utilizado para preservar la identidad de la mujer que ha presentado la demanda.

"Vergüenza para Cornell y para toda institución que proteja a violadores y agresores por encima de las mujeres", escribió la intérprete de drivers license, reivindicando que merece "respuestas, consecuencias y un cambio duradero".

Unas palabras que llegan en un momento de enorme presión para la universidad tras varias protestas y movilizaciones entre los propios estudiantes en contra del caso. La denuncia de Jane Doe indica que la, entonces, estudiante de 20 años fue drogada y agredida sexualmente por varios siete hombres de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024.

Los denunciados han negado haber cometido irregularidades y sostienen que las relaciones sexuales fueron consentidas o que el relato presentado en la demanda no refleja lo ocurrido. La Universidad de Cornell, por su parte, asegura que llevó a cabo una investigación interna y aplicó expulsiones y suspensiones, aunque la respuesta de la institución ha sido objeto de fuertes críticas.

El caso ha vuelto a cobrar fuerza después de que las autoridades de Nueva York reabrieran la investigación criminal, mientras crece el debate sobre la respuesta de las universidades ante las agresiones sexuales y sobre la llamada "cultura" de las fraternidades.

El propio presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, ha reconocido públicamente que la institución debe mejorar y ha respaldado una revisión independiente de su actuación.