¿Qué canciones cantará Olivia Rodrigo en sus conciertos de Barcelona? El setlist de 'The Unraveled Tour'
Olivia Rodrigo ha comenzado su gira The Unraveled Tour en Hartford (Estados Unidos) este 25 de septiembre, más de siete meses antes de sus conciertos en Barcelona. Sin embargo, sus fans españoles ya pueden hacerse una buena idea de las canciones que interpretará la artista en el Palau Sant Jordi.
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Olivia Rodrigo ha celebrado este viernes 25 de septiembre el primer concierto de su gira The Unraveled Tour, que pasará por el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 1, 2, 5 y 6 de mayo de 2027 con todas las entradas vendidas. La joven artista ha comenzado esta serie de shows en Hartford (Estados Unidos), donde ha desvelado el repertorio de canciones del tour.
El espectáculo de Olivia Rodrigo está dividido en distintos actos que simbolizan cada estación del año. Por ejemplo, en la primavera suenan temas enérgicos como good 4 u o deja vu, mientras en el invierno se suceden canciones tan melancólicas como drivers license o less.
En total, el setlist de la gira The Unraveled Tour cuenta con 24 canciones: 12 de you seem pretty sad for a girl so in love (2026) —todos los temas del disco menos what's wrong with me—, cinco de GUTS (2023), otras cinco de SOUR (2021) y serena joy, el tema solidario publicado por Olivia Rodrigo el pasado mes de agosto.
Olivia Rodrigo no actuará en Barcelona hasta mayo de 2027, por lo que hay tiempo para que la estadounidense haga pequeños cambios en el repertorio. Sin embargo, los fans de la artista ya pueden tomar buena nota del setlist para aprenderse las canciones que aún no se sepan.
Setlist de 'The Unraveled Tour'
Acto I: Spring
- drop dead
- u + me = <3
- so american
- good 4 u
- deja vu
Acto II: Summer
- my way
- serena joy
- bad idea right?
- ballad of a homeschooled girl
Acto III: Summer Twilight
- vampire
- purple
Acto IV: Autumn
- stupid song
- maggots for brains
- traitor
- begged
- cigarette smoke
Acto V: Winter
- honeybee
- favorite crime
- drivers license
- less
- the cure
Final
- deja vu
- all-american bitch
- expectations