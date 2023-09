Olivia Rodrigo pone su personalidad por encima en su carrera musical: "Ser una marioneta ya no funciona"

Olivia Rodrigo se ha sincerado sobre su manera de hacer música y su éxito antes del lanzamiento de GUTS , y todo supeditado a su personalidad: ella no quiere ser una grandiosa estrella, solo componer y hacer lo que le haga verdaderamente feliz y tenga sentido.

Olivia Rodrigoestá a punto de lanzar su segundo álbum de estudio, GUTS, en el que ha usado sus experiencias vitales para escribir un disco lleno de sinceridad, realidad y muy suyo.

Por el momento son dos las canciones que conocemos de este disco, Vampire y Bad Idea Right?, ambas aclamadas por prensa y fans de la cantante, pero aún nos queda el grueso del proyecto y la guinda del pastel.

Hace poco la artista se sentó a hablar con The New York Times y aclaró qué significaba la música para ella.

"Para mi, la música es eso, expresar esos sentimientos que son verdaderamente difíciles de exteriorizar, o que sientes que no son socialmente aceptables de exteriorizar, especialmente si eres chica", expresó la artista al medio en relación con su nueva música, que viene cargada de sus experiencias vitales".

Ahora, en una entrevista con el diario británico The Guardian, Olivia se ha sincerado sobre la reacción violenta que enfrentó en ocasiones por hablar sobre las injusticias sociales mientras trabajaba con Disney, y es que la cantante se manifestó en contra de la ilegalización del aborto en uno de sus conciertos.

"Realmente no le presté atención ni dejé que me afectara. Ser una marioneta ya no funciona", ha explicado.

Pero no es el único motivo por el que dejó de lado a Disney, donde la vimos emerger en el mundo de la actuación en High School Musica: The Musica: The Series.

En lugar del sello interno de la franquicia de Mickie Mouse, Rodrigo eligió Interscope/Geffen “porque eran el único sello que conoció que la percibía como una compositora, no como una estrella del pop", y no estaban todo el tiempo quemándole.

Después de convertirse en una estrella internacional y ganar tres premios Grammy, Olivia ha reconocido también que prefiere tocar en pequeños garitos en lugar de grandes estadios.

"Tuve un éxito de la noche a la mañana. Había estado trabajando en canciones durante años y preparándome para ese momento durante mucho tiempo. Pero en muchos aspectos fue muy instantáneo, así que tomar las cosas con más calma fue mi forma de afrontarlo", ha especificado.

Sin lugar dudas, a pesar de su juventud, es una artista con los pies en la tierra.