One Direction podrían separarse tras publicar su quinto disco

Las palabras de Simon Cowell en el diario The Sun han alarmado a la población directioner. Nadie ha hablado tan claro acerca del futuro del grupo. La salida de Zayn Malik de la formación y el reciente anuncio de paternidad de Louis Tomlinson hacían dudar de la continuidad de la banda. Y su descubridor, Simon Cowell, ha avivado los rumores.

"El grupo tiene bastantes éxitos ahora como para tomarse un tiempo libre y hacer algunas cosas que quieran hacer. Espero que al estar separados un tiempo, tengan ganas de volver a estar juntos de nuevo. Es un trabajo divertido, pero es una decisión sólo de ellos" afirma Cowell. El grupo con más seguidores del momento podría tomarse un respiro tras su quinto disco para poder emprender trabajos en solitario.

El jurado de The X Factor y Got Talent se refería también a la futura paternidad de Louis Tomlinson: "Le dije: podrás con ello. Eres afortunado porque estás en una posición en la que puedes cuidar del bebé y no preocuparte demasiado por ello... He recibido malas llamadas a lo largo de mi vida, pero esta no es una de ellas. Él no mató a nadie. Él dejó a alguien embarazada. Sucede todos los días en el mundo. Una vez más, Louis tiene una gran familia a su alrededor y, mira, es una suma, no negativa".

Y siguiendo con los rumores en torno a One Direction, se habla sobre una posible boda de Liam Payne y su novia Sophia Smith, después de más de dos años de relación.