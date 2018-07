Pablo Alborán y Michel Teló, lo más vendido en 2012

El cantautor Pablo Alborán se ha confirmado en 2012 como el artista de mayor éxito discográfico en España, según las estadísticas anuales de AGEDI y Promusicae que hoy se publican. La acogida del público a este malagueño de 23 años es abrumadora: su nuevo disco en estudio, Tanto, ha sido el más vendedor de la temporada, con cinco discos de platino, mientras que el directo En acústico y su debut, Pablo Alborán, ocupan el segundo y el quinto puesto de la clasificación anual, acumulando desde su lanzamiento cada uno de ellos seis discos de platino, respectivamente.

El vendaval protagonizado por el joven artista andaluz solo deja hueco para otros dos nombres en el top 5 de la clasificación anual. Alejandro Sanz, tantas veces número 1 en las preferencias del público español, ha de conformarse con el tercer puesto gracias a su álbum de regreso, La música no se toca (cuádruple platino). Y la británica Adele ocupa la cuarta plaza con su longevo 21, un trabajo que ya en 2011 había sido el quinto más vendido en nuestro país. Sigue registrándose un amplio predominio de artistas locales. Vía Dalma de Sergio Dalma en el sexto lugar, el álbum conjunto de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina (La orquesta del Titanic) se coloca en séptima posición y el descaro callejero de Melendi (Lágrimas desordenadas) es el octavo en las preferencias, pese a que este trabajo vio la luz en el mes de noviembre. El interés del público infantil aúpa la banda sonora de Violetta, la serie de Disney Channel, hasta el noveno lugar, mientras que el veterano Bruce Springsteen consigue asomar en el diez mediante Wrecking ball, un trabajo avalado por sus multitudinarias actuaciones en cinco ciudades españolas.

Los grandes nombres de referencia en el pop-rock internacional han de conformarse con lugares discretos en las tiendas de discos españolas. Coldplay y su Mylo Xyloto, que vio la luz en el último trimestre de 2011, se han de conformar con el puesto 18, mientras que Madonna (MDNA) no pasa del 23, justo un puesto por delante de las últimas grabaciones rescatadas (Lioness) de la desaparecida Amy Winehouse. Mucho mejor les han ido las cosas a otros intérpretes de corte más melódico. Manuel Carrasco consigue un notable número 11 con Habla, justo por delante del pop adolescente de One Direction (Take me home), que repiten en el 22 con Up all night.

En el capítulo de las curiosidades quedan el buen debut de la estadounidense Lana del Rey (Born to die hace el número 29 en las preferencias de los compradores), el consolidado liderazgo de Miguel Poveda entre los aficionados al flamenco (Artesano está en el 25) o el meritorio puesto 43 de los catalanes Els Amics de les Arts y su Especies per catalogar. Los mejores clasificados del rock nacional son Leiva (Diciembre en el puesto 47) y Love of Lesbian (La noche eterna: los días no vividos en el 48).

TOP DOWNLOAD

Con respecto a la lista de canciones más vendidas durante 2012, los títulos para bailar hacen furor entre los aficionados a la música en España. Ai se eu te pego, del brasileño Michel Teló, obtiene un holgado número 1 y cuatro platinos por delante de Yo te esperaré, de Cali y El Dandee, y de Rayos de sol, de José de Rico y Henry Méndez. Juan Magán obtiene la primera de sus abundantes presencias en esta lista con Te voy a esperar, su tema junto a Belinda para Las aventuras de Tadeo Jones (número 5), pero vuelve a aparecer con No sigue modas (número 17), Se vuelve loca (22) y Bailando por ahí, un puesto más abajo. El omnipresente Pablo Alborán también obtiene muy buenos resultados en la lista de canciones. Te he echado de menos fue el cuarto tema más descargado del año, mientras que Perdóname figura en el octavo lugar y Tanto, en el decimoquinto. Incluso su tarjeta de presentación, Solamente tú, aún pervive en el 29 después de casi un centenar de semanas en la lista.

Un caso curioso es el de Somebody that I used to know, tema de pop adulto y sofisticado del australiano Gotye (junto a la neozelandesa Kimbra) que, contra todo pronóstico, fue el sexto más demandado de todo el año. El top 10 lo redondean Tacatá, de Tacabro, en el siete; Euphoria, de Loreen, en el nueve, y No hay dos sin tres, de Cali y El Dandee con David Bisbal, justo a continuación. El éxito con repercusión mundial del coreano PSY Gangnam Style se sitúa en el puesto 13.