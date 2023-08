Al Pacino, protagonista del nuevo videoclip de Bad Bunny

Aunque aparentemente no tienen nada que ver, sí hay un nexo entre Bad Bunny y Al Pacino: el nuevo videoclip del puertorriqueño del que es protagonista el actor.

Según el medio Page Six, el cantante de Tití me preguntó ha contratado al famoso intérprete para su próximo vídeo musical. El protagonista de películas como El Padrino, Scarface, Dog Day Afternoon, Carlito's Way y Heat parece apostar por un cambio radical en su carrera.

El cantante de Neverita y el actor fueron vistos en el Carbone, uno de los restaurantes más reconocidos de Nueva York. Allí se reunieron el 23 de agosto para hablar de su proyecto conjunto.

Page Six afirma que se trata de un videoclip que de estilo gangster en la línea de la estética con la que tan acostumbrados estamos a ver en el actor.

La noticia no termina ahí. Esta web apunta que también formarán parte del proyecto caras conocidas como Adam Sandler, Keith William Richards y Wayne Diamond, a quien se le ha visto esta semana en Nueva York cenando con el DJ Isaac Hindin-Miller.

El artista de Where She Goest todavía no ha dicho nada oficialmente pero tantas casualidades llevan a pensar en el próximo lanzamiento de este proyecto.