Pillan a Miley Cyrus ensayando en el Stade de France antes del primer concierto de Beyoncé en París

¡Revolución en la cultura musical!

Beyoncé aterriza en París como parte de su Cowboy Carter Tour. La artista tiene programados tres conciertos en el Stade de France de la capital francesa, los días 19, 21 y 22 de junio. Y si no era suficiente con ver a la gran reina, los fans han pillado que tendrá una invitada de vértigo.

Según han compartido en redes sociales, Miley Cyrus está ensayando en el estadio francés horas antes del concierto de Beyoncé. Este vídeo ha revolucionado las redes sociales y a los fans de ambas, que han enloquecido antes de que se viva esa esperada colaboración en directo.

Las artistas tienen una canción juntas, II MOST WANTED, que pertenece precisamente al último disco de Beyoncé. A ritmo de country, las artistas empastan sus voces y estilos a la perfección. Y ahora los espectadores de al menos el primer concierto de Beyoncé en la capital francesa parece que serán testigos de la interpretación del tema en directo con sus dos protagonistas.

Esta colaboración en directo es todo un hito, y no solo por la exclusiva combinación de Beyoncé y Miley Cyrus sobre el escenario, sino porque la intérprete de Flowers apenas actúa en directo, y mucho menos en Europa. De hecho, ella misma ha adelantado que no hará una gira mundial con Something Beautiful, su nuevo disco, a causa de problemas que afectan a sus cuerdas vocales.

Por todo ello y por lo que significa para la cultura pop que Beyoncé y Miley Cyrus canten juntas sobre el escenario, el primer concierto de la intérprete de Halo en París en su gira Cowboy Cartersupone un antes y un después en la música en directo.