Pillan a Taylor Swift grabando un videoclip en Liverpool: qué imágenes se pueden ver y de qué canción es

Se han difundido varias imágenes de un rodaje en Liverpool de un videoclip de Taylor Swift y las teorías no han dejado de circular. Por las fotografías que corren en redes sociales, los fans tienen claro lo que está grabando.

Taylor Swift no para de trabajar. Más allá de su Eras Tour, en el que la estadounidense está haciendo un recorrido por algunas de sus canciones más populares, se vienen nuevos proyectos. La cantante ha viajado esta semana a Liverpool (Reino Unido) y está grabando un videoclip para uno de sus temas.

Por las imágenes que se han difundido en las últimas horas, está rodando a las afueras del Cunard Building, un edificio construido entre 1914 y 1917 con un estilo neoclásico. En su momento, funcionaba como la sede de una empresa de cruceros, pero en 2013 fue adquirido por el Ayuntamiento de Liverpool y actualmente está prácticamente en desuso.

Se ha grabado por la noche y se puede ver a Taylor corriendo con un cuadro en la mano y una explosión tras ella. Lleva una melena larga y rizada, característica de su primera etapa, y unas botas negras hasta las rodillas. Según algunos medios, este video está inspirado en la película de Batman de 2022, ya que en ella también sale este edificio.

Qué canción está detrás de este videoclip de Taylor Swift

Una de las primeras teorías que ha circulado tras la difusión de estas imágenes es que la canción es Vigilant shit. Algunas de las frases de este tema son: 'Alguien le contó al FBI sobre sus crímenes de corrupción / Y no me visto para los villanos / O para la inocencia / Me estoy haciendo la justiciera cabrona otra vez'.

Aunque otra de las posibilidades es que esté regrabando alguno de sus temas del disco Speak now. Se pueden ver varias imágenes de un piano blanco y un balcón clásico, dos objetos que la cantante utilizó en conciertos en los que cantó este álbum.

No se sabe qué canción está detrás de este videoclip, aunque habrá que esperar un poco para conocerlo porque Taylor Swift todavía no ha hecho ningún comunicado sobre ello.