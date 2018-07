P!nk, nombrada la mujer del año en la música

Este 2013 ha sido el año de Pink ya que ha logrado bastantes éxitos de ventas con su álbum The Truth About Love, sacándole bastante partido con singles que han logrado convertirse en número 1. "Recuerdo cuando gané el premio Grammy a Mejor Artista Femenina de Rock por 'Trouble', creo que fue como hace 10 años. Al día siguiente quitaron dicha categoría", recordaba la artista en la ceremonia de entrega de dicho premio.

Además aseguraba que no se podía esperar a recibir este honor y que se le vinieron otros nombres a la cabeza para recibir un galardón como Mujer del Año aunque no fuese en concreto de la música como Angelina Jolie o Hilary Clinton. Aunque reconoce que este año ha sido el de Miley Cyrus y por qué no se lo habrían dado a ella.

Billboard tendrá sus razones pero también cuenta la calidad antes que las extravagancias o las polémicas para entregar un reconocimiento como este. Bill Werder, Director Editorial de Billboard comentaba lo siguiente: "Cuando nuestras publicaciones de mediados de año fueron lanzadas, ella tenía el álbum más vendido y la canción más escuchada", por lo que con un motivo así no cabe duda de que ella tenía que llevarse dicho reconocimiento.

Y es que su canción Just Give Me a Reason, un dueto interpretado junto a Nate Ruess el cantante del grupo FUN, encabezó la lista Billboard Hot 100 un logro que se apuntaba la cantante durante este año y sobre todo su álbumThe Truth About Love se convertía en uno de los más exitosos de su carrera.

Está claro para Billboard ni los escándalos de Miley Cyrus, el regreso de Britney Spears, el 'rugir' de Katy Perry o el ARTPOP de Lady Gaga han bastado para lograr que la mujer de este año 2013 en la música sea para Pink.