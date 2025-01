El polémico Festival de Benidorm de 2001 en el que participaron Barei y Mawot, candidato del Benidorm Fest 2025

El Benidorm Fest 2025 ha vuelto a subir a la palestra a artistas tanto conocidos como más emergentes. Y entre ellos se encuentra Mawot, que llega a la preselección eurovisiva con un tema que mezcla el italiano y el español, Raggio Di Sole.

Con esta canción, el artista busca ganar un billete para Basilea, Suiza, y representar así a España en Eurovisión 2025.

Detrás de Mawot se encuentra Roberto Comins, quien nació en Castellón en 1973 y quien se define como un apasionado de la música desde pequeño. Tanto es así que para el productor y compositor musical esta no es la primera vez en Benidorm. Mawot participó en el histórico Festival de Benidorm hace ya 24 años.

En 2001, un joven artista de 26 años que se hacía llamar artísticamente Roberto participó en el festival de la ciudad mediterránea con el tema Verónica. Esta oportunidad única le hizo lucirse vocalmente y coger experiencia sobre el escenario.

"Tiene 26 años y viene de familia de músicos. Por su amor a la música han instalado en su casa un pequeño estudio, donde da rienda a su creatividad", apuntó Carlos Lozano, presentados de la cita musical junto a Verónica Mengod.

Acto seguido, Mawot (entonces Roberto) apareció en el escenario muy enérgico para bailar enfundado en un traje de chaqueta oversize mientras cantaba su canción Verónica.

Junto a él, dos bailarines daban giros sobre el escenario y mientras, Roberto repetía "Verónica, Verónica, Verónica, te haré soñar". Su actuación le hizo quedar en quinto lugar.

Allí coincidió con Barei

La edición de 2001 del Festival de Benidorm es una de las más recordadas por varias razones. Una de ellas es la participación de Barei, quien se convertiría en la representante de España en Eurovisión en 2016 con su inolvidable Say Yay!.

De hecho, Mawot cuenta que la cantante fue la inspiración para presentarse a la preselección eurovisiva. "Hace dos años o así me encontré en un parque con Barei, quien también estuvo en aquel festival y que después representó a España en Eurovisión. Aquello me hizo pensar que quizá ese encuentro no había sido una casualidad. Así que decidí presentarme al actual Benidorm Fest", ha contado recientemente en una entrevista en El HuffPost.

Así, durante estos últimos años, ha probado suerte y se ha presentado al Benidorm Fest en distintas ocasiones. Finalmente, después de mucho insistir, ha sido seleccionado para esta cuarta edición del concurso.

La polémica en el Festival de Benidorm en 2001

Barei, que se presentó al Festival de Benidorm 2001 con el dúo Dos puntos, quedó en segundo lugar por detrás del Carlos Fénix que cantó Mi razón de vivir. Su elección como ganador estuvo llena de controversia.

"Los representantes de los otros cinco finalistas presentaron una reclamación formal en la que expresaban su protesta porque entendían que la canción ganadora no debía haber participado al tratarse de un tema ya editado hace tres años", apunta una crónica de El País.

Según la denuncia, tres años antes esa canción ya se había presentado con pequeños retoques en la letra y composición y bajo el nombre de Yo por ti. El tema ya estaba registrado en la SGAE y, como suele ocurrir en este tipo de certámenes, las bases del festival señalan que las canciones que se presentan deben "estar editadas con fecha posterior al 1 de enero del año en curso".

Tal fue el descontento de los finalistas que ninguno subió al escenario para felicitar al ganador, un gesto que era tradición en el concurso, y lo cierto es que el tiempo les dio la razón. Días después, se confirmó que Mi razón de vivir y Yo sin ti eran la misma canción.

"El primer puesto fue tongo", decía Barei años después cuando contó que se había decidido desligar de la polémica. "Terminé un poco mal con el autor de la canción, que también era mi compañero en el dúo, y yo me desligué. Creo que se ganó el juicio, pero por entonces yo ya me había desentendido del tema".

En muchos concursos hay polémicas, pero sea como sea, tras su participación en el Festival de Benidorm en 2001, cabe recordar que Mawot se volcó en la música como compositor para otros intérpretes hasta que en 2023 decidió volver a lanzar su propia música y publicó su EP Sueños eléctricos. Ahora, se vuelve a subir al escenario del Benidorm Fest para darlo todo de nuevo 24 años después. ¿Tendrá más suerte esta vez?