Los precios oficiales de las entradas de Quevedo para los conciertos de 'El Baifo Tour'

Te interesa Quevedo, artista invitado en el último concierto de Bad Bunny en Madrid

La nueva obra de Quevedo no podía ser una mejor oda a Canarias del joven de Las Palmas de Gran Canaria. Un sentimiento que queda claro en cada canción de El Baifo, el tercer álbum de estudio del artista urbano, y cuya gira llega por fin a la Península Ibérica con cuatro conciertos en Madrid y Barcelona fijados para 2027.

Este esperado tour parece que será anunciado por tramos, y por el momento solo se conocen las que, en principio, serán las únicas fechas en la península.

Viernes, 9 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid

- Movistar Arena - Madrid Sábado, 10 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid

- Movistar Arena - Madrid Jueves, 1 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

- Palau Sant Jordi - Barcelona Viernes, 2 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

Precios de las entradas de 'El Baifo Tour' de Quevedo

Tras recibir un código en el correo electrónico con el que los interesados se registraron para acceder a la preventa, a partir de las 12:00 horas de este martes 16 de junio los fans inscritos ya han podido acceder a la adquisición de tickets.

Y con ello se ha desvelado el listado de precios oficiales de las entradas de los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona, con una horquilla de precios más económicos que en su anterior gira: