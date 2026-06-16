Los precios oficiales de las entradas de Quevedo para los conciertos de 'El Baifo Tour'
Quevedo llega a la península con El Baifo Tour y sus cuatro conciertos en Madrid y Barcelona para 2027. Unas citas para las que sus fans ya hacen cola para conseguir entradas a través de la preventa. Y ya se conocen los precios oficiales de las entradas, sector a sector.
Última hora preventa entradas conciertos Quevedo en Madrid y Barcelona: empiezan a llegar los códigos, la hora de la preventa y más
La nueva obra de Quevedo no podía ser una mejor oda a Canarias del joven de Las Palmas de Gran Canaria. Un sentimiento que queda claro en cada canción de El Baifo, el tercer álbum de estudio del artista urbano, y cuya gira llega por fin a la Península Ibérica con cuatro conciertos en Madrid y Barcelona fijados para 2027.
Este esperado tour parece que será anunciado por tramos, y por el momento solo se conocen las que, en principio, serán las únicas fechas en la península.
- Viernes, 9 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid
- Sábado, 10 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid
- Jueves, 1 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona
- Viernes, 2 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona
Precios de las entradas de 'El Baifo Tour' de Quevedo
Tras recibir un código en el correo electrónico con el que los interesados se registraron para acceder a la preventa, a partir de las 12:00 horas de este martes 16 de junio los fans inscritos ya han podido acceder a la adquisición de tickets.
Y con ello se ha desvelado el listado de precios oficiales de las entradas de los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona, con una horquilla de precios más económicos que en su anterior gira:
- Pista general: 77 euros
- Grada Categoría A: 77 euros
- Grada Categoría B: 66 euros
- Grada Categoría C: 55 euros