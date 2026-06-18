Última hora conciertos Quevedo 'El Baifo Tour - España (Península)': nuevas fechas y cuándo comprar las entradas
Este jueves, Quevedo pone a la venta las entradas de sus conciertos en Madrid y Barcelona para el público general después de una preventa de vértigo. Su gira El Baifo Tour - España (Península) solo pasará por estas ciudades, en las que celebrará únicamente cuatro conciertos en 2027. La demanda es muy alta, por lo que en Europa FM te contamos en directo cómo avanza el proceso de compra.
Guía para comprar entradas de Quevedo en Madrid y Barcelona
Los precios oficiales de las entradas de Quevedo para los conciertos de 'El Baifo Tour'
destacados
Sin noticias de una cuarta fecha en Madrid
Quevedo tiene cuatro fechas en Barcelona y sus fans esperan que anuncie un cuarto concierto en Madrid.
De momento no hay noticias pero seguimos atentos a sus redes y a las del Movistar Arena. ¿Llegará pronto el anuncio?
Quevedo suma una cuarta fecha en Barcelona
¡Esto es un no parar! Quevedo ha sumado un cuarto concierto en Barcelona y las entradas ya están a la venta.
El concierto será el 5 de julio de 2027. Apunta todas las fechas en el Palau Sant Jordi:
- Jueves, 1 de julio
- Viernes, 2 de julio
- Sábado, 3 de julio
- Lunes, 5 de julio
Cuándo salen a la venta las entradas para los nuevos conciertos de Quevedo
¡No vas a tener que esperar! Las entradas para los nuevos conciertos de Quevedo ya están a la venta.
Si ya estabas en la cola virtual, no te muevas porque la posición en la que estabas se mantiene para comprar entradas para los nuevos shows.
Quevedo anuncia nuevas fechas en Madrid y Barcelona
¡Las entradas ya están agotadas y llega una buena noticia para los fans de Quevedo!
El canario ha anunciado nuevas fechas en Madrid y Barcelona
- Domingo, 11 de abril en Madrid
- Sábado, 3 de julio en Barcelona
¿Todo agotado?
Mientras esperamos en la cola virtual, quien ha podido acceder ya a la venta de entradas en Madrid se ha encontrado con este panorama. ¿Habrá agotado ya entradas Quevedo para los cuatro conciertos?
Ya estamos en la cola virtual para comprar entradas para Quevedo
La venta de entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona ha empezado y lo primero ha sido entrar en la cola virtual, un paso necesario ante la gran demanda de entradas.
Si tú también estás esperando, recuerda el consejo de entradas.com:
- Asegúrate de tener a mano tus datos de cliente y de pago.
- No abras varios navegadores o pestañas al mismo tiempo, de lo contrario corres el riesgo de perder tu plaza en la sala de espera.
¡Empieza la venta general de entradas!
Ya ha llegado el momento. Las taquillas ya se han abierto y ya se pueden comprar entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona.
¿Preparada para hacerte con la tuya?
Ni front ni early entry: todas las entradas de pista cuestan lo mismo
Aplauso para Quevedo por la decisión de no hacer separaciones en pista. Todas las entradas de sus conciertos cuestan 77 euros, sin hacer diferenciación entre front ni early entry 👏🏻
Menos de media hora para que empiece la venta de entradas de Quevedo
En entradas.com ya está la cuenta atrás en marcha. Al entrar en la web y elegir el concierto al que queremos ir, nos indican los minutos que quedan para que se abran las taquillas virtuales. ¡Nervios!
¿Y si Quevedo amplia la gira 'El Baifo Tour - España (Península)'?
No hay confirmación de que Quevedo vaya a anunciar más fechas y paradas de El Baifo Tour - España (Península) pero en redes ya sueñan con una posible ampliación de la gira.
¿Qué ciudades te gustaría que formasen parte del tour? Esta es la hipótesis de un usuario de TikTok y no suena nada mal.
El anuncio oficial de El Baifo Tour - España (Península)
Por ahora solo hay cuatro fechas oficiales de El Baifo Tour - España (Península) y no descartamos que anuncie más conciertos en otros lugares de España.
"YO TAMBIÉN QUIERO VERLOS A TODOS EN EL TOUR y esta etapa de EL BAIFO va a ser MUYYYY LARGA y habrán muchas más ocasiones pa vernos por ahí guapetones míos de mi corason", dijo en x tras el revuelo que provocó el anuncio de estas citas.
Cuándo fue el último concierto de Quevedo en Madrid
Mientras llega el momento de la venta, echamos un vistazo al calendario y viajamos a febrero de 2025. Los últimos conciertos de Quevedo en Madrid fueron los días 17, 18 y 19 con Buenas noches Tour.
El cantante abrió en la capital su última gira con tres noches llenas de artistas como Aitana, Lola Índigo o De La Ghetto.
El mensaje de Quevedo en redes sociales
Quevedo ya está animando a los fans para que se apunten a la venta general y mientras tanto también aprovecha para recordar su paso por el Metropolitano.
El cantante canario fue la estrella invitada en el último concierto de Bad Bunny en Madrid y lo recuerda como un sueño cumplido. "gracias benito x100pre ❤️", ha escrito en Instagram al compartir una imagen de los dos fundidos en un abrazo.
La hora de los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona
Tenemos más información de los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona: la hora de inicio de los shows.
Los cuatro arrancan a las 20:30 horas y el recinto abre las puertas a las 19:00. Lo que no se sabe todavía es la duración de los conciertos aunque probablemente no se prolonguen mucho más de las dos horas y media.
Tres horas para que empiece la venta general de entradas para Quevedo
¡Ya está todo listo y ya tenemos el cronómetro activado! A las 12:00 horas en punto arranca la venta general de entradas para los conciertos de Quevedo.
¿Estás preparado? Recuerda que cada persona puede comprar un máximo de seis entradas y que los menores de 14 años deberán ir acompañados.
Cuidado con las estafas en la reventa
Después de la preventa, comenzó la reventa ilegal.
"Hemos visto que ya hay personas revendiendo entradas. Os recomendamos tener mucho cuidado y utilizar únicamente canales oficiales para evitar problemas o posibles estafas", señala la cuenta fan @dqequevedo en X.
Horario de la venta general y dónde comprar entradas
La venta general de entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona comienza este jueves 18 de junio a las 12:00 CET en entradas.com.
Además, las entradas para las fechas de Madrid también pueden adquirirse a través de otras dos plataformas: Baila.fm y la página web del Movistar Arena.
La frustración de los fans durante la preventa
Las ganas de ver un show propio de Quevedo en 2027 provocaron un gran colapso en la preventa de entradas del pasado martes 16 de junio. Para acceder a ella, había que registrarse y esperar a recibir un código horas antes del comienzo de la preventa, que comenzaba a las 12:00 horas, pero la demanda fue tan alta que en pocos minutos se habían agotado los tickets. Algunos medios registran que se agotó el porcentaje de entradas destinado a las preventas en 8 minutos.
Como suele ocurrir en estas ocasiones, los fans de Quevedo mostraron su frustración por no haber conseguido entradas a través de redes sociales, que en las últimas horas se ha llenado de quejas y desesperanza por la imposibilidad de conseguir tickets en esta primera oportunidad para los shows de Madrid y Barcelona.
Usuarios de X como @operacioooon mostraron su descontento en pleno proceso para comprar entradas: "Lo de que todavía yo esté en la lista de espera para Quevedo y ya HAYA ENTRADAS DE REVENTA QUÉ ES??? Sois mala gente".
"Qué vergüenza la gestión de la página de El Baifo para comprar entradas en la preventa del concierto de Quevedo. Después de más de media hora de cola, para nada. Te dicen que hay entradas disponibles en todos los precios, pinchas en cualquiera y te vuelven a meter en otra cola", expuso, por su parte, @AdriRegue18.
¿Quevedo anunciará más conciertos?
El Baifo Tour estará focalizado en Canarias, aunque de momento no se conocen las fechas para la isla. Madrid y Barcelona serán las únicas ciudades de la península por las que pase Quevedo con esta gira, aunque cabe la posibilidad de que añada más fechas. Eso es lo que hizo con el Buenas Noches Tour, cuando anunció nuevos conciertos en Madrid y Barcelona durante la venta de entradas. Sin embargo, esta gira no es como aquella, pues en 2025 sí actuó en más lugares de la península.
Ante la escasez de fechas, los fans de Quevedo criticaron que solo tenga pensado celebrar cuatro conciertos en toda la península. Él, por su parte, defendió que "habrá muchas más ocasiones pa' vernos por ahí". "Jajajajaja, suerte tienen de que salgo de Las Palmas", escribió en X antes de matizar sus palabras: "Gente, no es pa' tanto, lo había puesto de broma, y yo también quiero verlos a todos en el tour y esta etapa de El Baifo va a ser muy larga".
Mapas del Movistar Arena y del Palau Sant Jordi
Antes de comprar las entradas, repasa los planos orientativos para ubicarte en cada recinto:
Madrid - Movistar Arena
Barcelona - Palau Sant Jordi
Precios de las entradas
Durante la preventa, se desvelaron los precios oficiales de las entradas de Quevedo para Madrid y Barcelona con cifras más económicas respecto a su anterior gira:
- Pista general - 77 €
- Grada Categoría A - 77 €
- Grada Categoría B - 66 €
- Grada Categoría C - 55 €
Las fechas de los conciertos
Quevedo solo actuará en Madrid y Barcelona con su gira El Baifo Tour - España (Península), con la que el canario presentará en directo su último álbum de estudio a través de cuatro conciertos:
- Viernes 9 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena
- Sábado 10 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena
- Jueves 1 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- Viernes 2 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi
Todos ellos empezarán a las 20:30. Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados de un adulto.