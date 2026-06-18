Última hora conciertos Quevedo 'El Baifo Tour - España (Península)': nuevas fechas y cuándo comprar las entradas

La frustración de los fans durante la preventa

Las ganas de ver un show propio de Quevedo en 2027 provocaron un gran colapso en la preventa de entradas del pasado martes 16 de junio. Para acceder a ella, había que registrarse y esperar a recibir un código horas antes del comienzo de la preventa, que comenzaba a las 12:00 horas, pero la demanda fue tan alta que en pocos minutos se habían agotado los tickets. Algunos medios registran que se agotó el porcentaje de entradas destinado a las preventas en 8 minutos.

Como suele ocurrir en estas ocasiones, los fans de Quevedo mostraron su frustración por no haber conseguido entradas a través de redes sociales, que en las últimas horas se ha llenado de quejas y desesperanza por la imposibilidad de conseguir tickets en esta primera oportunidad para los shows de Madrid y Barcelona.

Usuarios de X como @operacioooon mostraron su descontento en pleno proceso para comprar entradas: "Lo de que todavía yo esté en la lista de espera para Quevedo y ya HAYA ENTRADAS DE REVENTA QUÉ ES??? Sois mala gente".

"Qué vergüenza la gestión de la página de El Baifo para comprar entradas en la preventa del concierto de Quevedo. Después de más de media hora de cola, para nada. Te dicen que hay entradas disponibles en todos los precios, pinchas en cualquiera y te vuelven a meter en otra cola", expuso, por su parte, @AdriRegue18.