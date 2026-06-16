Quevedo, artista invitado en el último concierto de Bad Bunny en Madrid
Los deseos de los fans de Quevedo se han hecho realidad. El cantante canario se sumó al último concierto de Bad Bunny en Madrid como artista invitado y lo hizo para cantar Columbia con el puertorriqueño. El intérprete de El Bafio irrumpió hacia el final del show cuando ya había salido otro invitado. Dei V también se sumó a la fiesta y cantó VeLDÁ con el de PR.
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El rumor estaba en el aire desde antes incluso de la llegada de Bad Bunny a Madrid. Quevedo sonaba como uno de los posibles artistas invitados en España del puertorriqueño y finalmente así ha sido.
El cantante canario se sumó al último concierto del Metropolitano, el décimo de la residencia de Benito Antonio en la capital, y lo hizo para sorpresa de los asistentes. Apareció en escena cuando el concierto estaba a punto de terminar y cuando ya había salido un artista invitado. El puertorriqueño Dei V se sumó a la cita poco después de empezar para cantar VeLDÁ, tercera canción del setlist, en La Casita.
Las cuatro canciones de Quevedo en el concierto de Bad Bunny
Quevedo se hizo de rogar y no llegó hasta el final. Después de sonar MÓNACO, el cantante llegó al concierto para cantar con Bad Bunny una cover de su canción Columbia, en la que incluyeron un verso de Moscow Mule.
Columbia X Moscow Mule fue la canción exclusiva de la noche pero no la única que cantó Quevedo. El canario interpretó otros tres temas durante el show para sorpresa de los asistentes entre los que se encontrabas Aitana o Mora, que se llevó un sorpresón al ver al cantante aparecer en el escenario
WANDA fue la siguiente canción que interpretó Quevedo en la última noche de Bad Bunny en Madrid, en la que también cantó SCANDIC y Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 para cerrar su noche en el Metropolitano.