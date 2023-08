Las primeras imágenes de 'Casi casi', la última canción del nuevo disco de Anitta

Anitta ha sacado un nuevo álbum inspirado en el ritmo de su tierra brasileña.

Funk Generation: A Favela Love Story es un disco compuesto por tres canciones, y ya se está produciendo el videoclip de Casi casi, uno de los dos temas que ha sacado este viernes 18 de agosto.

Anitta - Casi Casi

Used to be y Casi Casi han sido las dos últimas canciones que ha lanzado la artista y que, junto a Funk rave, componen su nuevo disco, Funk Generation: A Favela Love Story.

Tan solo unas horas después de haber publicado su álbum, la intérprete de Envolver ha compartido por Stories los primeros planos del videoclip de Casi casi.

David Brazil presentador, actor y reportero brasileño, parece ser el que se esconde detrás de la producción de este. Él mismo ha sido quien ha mostrado el detrás de cámaras del rodaje desde su cuenta privada.

Al igual que el de Funk Rave, el videoclip de Casi Casi se ambienta en su barrio natal y, en los pocos segundos que hemos podido ver, Anitta aparece en una calle en cuesta llevando un colorido vestido de ganchillo y debajo de él, un bikini azul plateado.

Después de esos fotogramas, se muestran varias fotos de la cantante junto a David Brazil, en el mostrador que aparece en la portada del videoclip sosteniendo un teléfono rojo.

La intérprete de Downtown parece que no ha parado últimamente. Por una parte se ha centrado en la música inspirándose en sus orígenes cariocas y por otro se ha estrenado como actriz en la nueva temporada de Éliteque verá la luz en octubre.