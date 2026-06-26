Una provocativa Charli xcx lanza su nuevo single 'Wink wink'

Charli xcx sigue deshojando la flor de cara al lanzamiento de Music, Fashion, Film, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 24 de julio, y publica Wink wink, el tercer single adelanto del disco.

Una canción que se aleja del sonido de BRAT, con el que se aupó como una de las estrellas más destacadas de la música a nivel mundial, para imbuirse de un marcado pop de influencia británica.

En el plano audiovisual, la de Cambridge se alía con el director Aidan Zamiri para crear un provocativo videoclip en el que la nata, las fresas y el divertimento privado toman protagonismo sobre una letra en la que asegura que ya no es una "chica mala".

Hasta el momento Wink wink, SS26 y Rock Music, han mostrado cuál es el nuevo camino escogido por Charli xcx para sus creaciones, aunque también quedan muchos puntos bajo la incógnita, como su declarada única colaboración en el nuevo álbum de la que no dio ninguna pista durante su entrevista en el programa de televisión Quotidien: "No te lo voy a decir. Pero es imposible de adivinar. Apostaría dinero a que no lo adivinarías".