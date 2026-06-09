Charli XCX anuncia la gira de su nuevo álbum 'Music, Fashion, Film'

La artista Charli XCX ha vuelto a dar una sorpresa a sus fans al desvelar las fechas de su nueva gira, tras anunciar hace apenas unos días la fecha de lanzamiento de Music, Fashion, Filmde cara al 26 de julio, el último álbum de la británica.

"No puedo esperar a irnos de fiesta de nuevo", ha indicado la autora de 360 en la publicación de Instagram en la que ha adjuntado el calendario de Music, Fashion, Film Tour. Una gira con 12 conciertos en la que Charli XCX solo actuará en territorio norteamericano, inaugurando sus espectáculos el 11 de septiembre en Filadelfia y finalizando sus compromisos el 23 de octubre en Las Vegas, tras haber actuado ciudades como Nueva York, Boston o Toronto.

Tal y como indica la artista, las entradas estarán disponibles en formato de preventa desde el próximo 10 de junio en la propia web de la artista (charlixcx.com/tour). Además, la artista va a ofrecer una serie de de entradas llamadas angel tickets a 20 dólares y que estarán disponibles en agosto, junto con otra serie limitada de carácter benéfico y por la que se destinarán 50 dólares de las ganancias al Transgender Law Center.

Una muesca más en los anuncios que ha llevado a cabo Charli XCX con respecto a su último proyecto, como la ya icónica portada en la que aparecen John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese como representantes de las tres disciplinas que titulan el álbum.

De hecho y como muestra de sus nuevas creaciones, Charli XCX ha publicado dos videoclips correspondientes a las canciones SS26 y Rock Music en los que ha plasmado toda la energía y creatividad con la que consiguió auparse a los primeros puestos de las listas internacionales