Charli XCX adelanta una colaboración inesperada para su álbum 'Music, Fashion and Film'
Charli XCX estrena en un mes su séptimo álbum, y aunque se conocen pocos detalles del proyecto, la artista ha confesado que habrá un featuring sorpresa en el proyecto.
Charli XCX anuncia la gira de su nuevo álbum 'Music, Fashion, Film'
Charli XCX ya calienta motores de su nuevo disco, Music, Fashion and Film. El disco aterriza el 24 de julio en todas las plataformas, pero hasta que podamos escuchar el séptimo proyecto de la artista se van desvelando detalles de lo que podremos encontrar en él.
Ella misma ha asegurado que este nuevo disco es totalmente diferente a BRAT, y pone en duda que a sus fans les guste. Ahora, la artista ha participado en el programa de televisión Quotidien, del presentador Yann Barythès, donde no se ha cortado ni un pelo para compartir el secreto mejor guardado de su próximo proyecto.
En Music, Fashion, Film habrá un featuring sorpresa. Con una gran sonrisa, confesó: "Hay una colaboración en este álbum". No obstante, no quiso ceder a la insistencia del presentador: "No te lo voy a decir. Pero es imposible de adivinar. Apostaría dinero a que no lo adivinarías".
Barthes continuó con el juego: "¿Cuántas oportunidades tengo?". Y Charli XCX insistía en que es muy difícil de acertar: "Tendrías 1.000 oportunidades y aún así no lo adivinarías".
Todo apunta a que no conoceremos esta colaboración hasta el estreno de Music, Fashion, Film, pero los fans de Charli XCX ya están expectantes por descubrir este junte que parece de lo más inesperado.