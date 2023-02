Te interesa Benidorm Fest 2023: quiénes son los nueve candidatos que compiten en la segunda semifinal

Agoney está dentro de la final del Benidorm Fest. El cantante canario arrasó en la primera semifinal del festival con la canción Quiero arder, que le hizo sumar 161 puntos en el reparto de votaciones.

El intérprete se llevó la máxima puntuación del jurado profesional y del televoto y quedó como segunda opción en el voto del jurado demoscópico. Los 161 puntos obtenidos lo situaron muy por delante de la segunda clasificada, Alice Wonder, que se llevó 119 puntos. Los otros dos finalistas son Fusa Nocta (3ª con 118 puntos) y Megara (4º con 111 puntos).

Se quedaron fuera Vicco, Sharonne, Twin Melody, Meler y Aritz Arén, que partía como uno de los favoritos de la edición y se quedó fuera con 107 puntos.

Aritz Arén se quedó a solo un paso de la final y en su caso fue decisivo en la lectura del televoto.

Cuando el jurado profesional y el jurado demoscópico ya habían dictado sentencia, y solo quedaban por repartir las máximas puntuaciones de los espectadores (40 y 35 puntos) entre Aritz y Agoney, el intérprete de Flamenco acarició por un momento el cuarto pase a la final. Si se hubiese llevado la máxima puntuación (40), habría sumado 114 puntos colocándose por delante de Megara.

No ocurrió, los 40 puntos fueron para Agoney y eso llevó a que muchos recordasen las críticas que Aritz Arén vertió contra la canción de Agoney solo unos días antes del inicio del Benidorm Fest.

Las críticas de Aritz Arén a 'Quiero arder'

Aritz Arén habló con ell youtuber Malbert de la competencia en el Benidorm Fest y no dudó en señalar a sus compañeros.

"No me gustan todos los temas. Además, como bailarín veo temas que son muy bailables y no veo que el artista pueda defender eso como yo lo defendería", dijo el artista, al que luego el presentador preguntó directamente por Agoney.

¿Te gusta Quiero Arder? "Mis primeras escuchas no... No me encanta... Creo que también el estilo de Agoney es un estilo que yo no suelo escuchar", aseguró el intérprete, que también dijo que le parecía "una canción satánica".

"A lo mejor con la puesta en escena, de repente, llama mucho al atención. No sé lo que tiene preparado pero sí que es verdad que no es la canción que yo escucharía en mi casa", apuntó el bailarín, quien tampoco tuvo problemas en señalar a Blanca Paloma, otra de las concursantes del festival.

"Blanca Paloma ha cogido una canción movida sabiendo que ella no... Creo, no lo sé...", apuntó el candidato, que no se planteó la posibilidad de que se supliese esta situación con bailarines: "Hay como mucha base y ella... ¿se quedan en el medio diciendo ¿ahora qué?".