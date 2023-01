Alice Wonder: el día que hizo llorar a la reina Letizia, su disforia de género y la colaboración con Vetusta Morla

Nació en Madrid en 1998. Aun no ha cumplido los 25 años —todavía tiene 24— pero Alicia Climent Barriuso, más conocida como Alice Wonder, tiene muy claro por dónde quiere dirigir su carrera artística.

Después de hacerse conocida en las redes sociales por versionar temas tan populares como Halo de Beyoncé o Someone like you de Adele, fue ganando relevancia y empezó a dar pequeños shows en bares y clubs.

En 2017 lanzó su primer EP, Take Off, formado por tres temas: Take Off, Like mornings y Run Run. Un año más tarde llegó su álbum debut, titulado FireKid y cuyas canciones consiguieron ser banda sonora de importantes proyectos audiovisuales, como las series Skam o El desorden que dejas.

Ahora se postula como una de las candidatas al Benidorm Fest, el festival del que saldrá elegido el próximo representante de España en Eurovisión 2023. Lo hace con Yo Quisiera, un tema que para ella "simboliza la música poderosa y que mueve". Así lo definió en una entrevista con CajaDMusica.

Jorge González, de Vetusta Morla, fue su productor

Para el lanzamiento de su disco debut contó con la colaboración de un músico excepcional. Jorge González, teclista de Vetusta Morla, la apadrinó y produjo su primer álbum, FireKid, donde se incluyen temas tanto en inglés como en castellano.

En una entrevista que concedió a Gatropolis explicó todo lo que había aprendido de él: "Jorge González me acogió y asesoró desde el primer momento intentando hacerme crecer como artista antes que como nada más. Además, ha tocado algún sinte en Firekid".

Esta no es su única conexión con Vetusta Morla, ya que en 2019 colaboró con Guille Galván, el guitarrista de la banda, para el tema principal de la película ¿Qué te juegas?.

El tema, llamado La apuesta, fue un éxito y catapultó a Alice como una de las artistas indie más prometedoras del momento.

Emocionó a la reina Letizia en el homenaje a las víctimas del Covid

El equipo de Presidencia y la Casa Real contaron con la artista para el homenaje a las víctimas del coronavirus que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid en julio de 2022.

Alice Wonder emocionó a todos los presentes en el Patio de la Armería con su versión de Lucha de Gigantes, el tema de Antonio Vega que provocó que la reina Letizia no pudiese reprimir las lágrimas.

La disforia de género en su infancia

En una charla con el diario Público publicada en julio de 2022, la cantante reveló que durante su infancia y adolescencia tuvo que lidiar con un problema de disforia de género. Siempre encontró apoyo en su casa y lamenta que el ser humano se empeñe en dividir a las personas en géneros.

"Realmente no me siento ni muy mujer ni muy hombre", decía antes de matizar que a día de hoy se considera "más mujer". "Cuando era pequeña tenía una disforia de género que flipas. Pensaba que Dios se había equivocado o algo así. Las niñas no me incluían en sus grupos de amigas, jugaban a hacerse trenzas y yo quería correr y escalar árboles. Casi todos mis amigos eran chicos y tenía rechazo a las chicas. Y eso que estaba enamorada de un chico, pero no me consideraba una tía", contó.

Encontrar comprensión en su núcleo familiar fue indispensable para que pudiese transitar esas emociones sin sentirse discriminada. "Esa disforia la luché y mi madre aceptó siempre mi rayada. Mis padres son gente con la mente abierta. Tuve mi momento de desarrollarme y de encontrar mi parte mujer y de aceptarme ahí femenina y de entender que puedo ser una mujer sintiéndome femenina de una manera muy diferente al resto y está guay, pero nunca he renegado de la parte que me siento un chico. He estado en relaciones con tías en las que me he sentido el novio tonto. Va por días", explicó.