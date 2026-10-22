Qué es el Premio Billboard Salón de la Fama que recibe Rosalía y qué otros artistas lo han ganado antes

La ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina tiene en esta edición una protagonista española. Rosalía, nominada en seis categorías, recoge durante la gala de este jueves 22 de octubre el Premio Billboard Salón de la Fama.

La española es uno de los ganadores de la noche —no sabemos todavía si acudirá a la gala—, ya que la organización ha querido reconocer su trabajo otorgándole este premio que va más allá de las posiciones y números y que se entrega a artistas que han logrado el reconocimiento mundial por su trabajo, trascendiendo géneros musicales e idiomas.

"Una artista que convirtió su visión en historia y cambió las reglas del juego ✨", señaló la organización en la publicación hecha en redes el pasado 1 de octubre para anunciar este reconocimiento. "Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama, celebrando una trayectoria que ha reinventado la industria, desafiado géneros y trascendido fronteras con una identidad artística inconfundible".

Además, en el artículo publicado en su web a raíz del anuncio, Billboard pone en valor la "extraordinaria carrera" de la cantante, "definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”.

La cantante llega a la cita tras arrasar con su disco LUX, que le ha dado seis nominaciones en esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina: Global 200 Canción Latina del Año por La Perla, Artista femenina del año en las categorías de Hot Latin Songs y Top Latin Albums, Álbum del año en la categoría Top Latin Albums y Artista solista y Disco del año en la categoría Latin Pop.

Todos los artistas que han recibido el Premio Billboard Salón de la Fama

Desde que se celebran los Premios Billboard de la Música Latina, muchos artistas han sido reconocidos con este galardón que se entregó por primera vez en 1994 y que, hasta ahora, solo había recibido una española.

En 1999, el reconocimiento fue para "la estrella española del mariachi y el pop Rocío Dúrcal", que fue reconocida por su versatilidad y por canciones como El destino y Como tu mujer.

Consulta aquí la lista completa de ganadores, que van desde Celia Cruz y Cachao López en 1994 a Elvis Crespo, último triunfador en 2025.