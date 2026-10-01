Rosalía, en uno de los conciertos de LUX TOUR 2026 | Gtresonline

Rosalía recibirá el premio Billboard Hall of Fame en los Billboard Latin Music Awards 2026.

La catalana, que también está nominada en seis categorías este año, estará presente para recibir el galardón durante la ceremonia del 22 de octubre en el James L. Knight Center en Miami.

El premio Billboard Hall of Fame celebra una trayectoria que trasciende la interpretación musical, reconociendo la extraordinaria influencia global de un artista en múltiples ámbitos. Está reservado para artistas que han alcanzado reconocimiento mundial por su trabajo, trascendiendo géneros musicales e idiomas.

Rosalía, una de las artistas más singulares e influyentes de la música mundial, será reconocida por "una trayectoria extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras", según el comunicado de prensa.

Ha hecho historia con sus discos

La cantautora y productora barcelonesa ha desafiado constantemente las convenciones mediante una audaz fusión de ritmos tradicionales, sonidos contemporáneos y una identidad visual única. En 2018, su álbum El Mal Querer reinventó el flamenco para una nueva generación y la consagró como una artista deseosa de transformar la tradición con su visión creativa.

En 2022, superó aún más esos límites con Motomami, escribiendo, interpretando, grabando y produciendo el proyecto ella misma. El álbum marcó su primera entrada en la lista Billboard 200, que abarca todos los géneros, debutando en el top 40, y alcanzó el número 1 en la lista Top Latin Pop Albums, donde permaneció 25 semanas en la cima entre 2022 y 2023. También allanó el camino para su exitosa gira mundial Motomami.

Su último LP, el aclamado internacionalmente LUX (2025), representa su proyecto más ambicioso hasta la fecha y continúa su extraordinaria evolución artística. El álbum, que incluye 13 idiomas diferentes, le valió a Rosalía su primer puesto en el Top 10 de Billboard 200, debutando en el número 4. También debutó en el número 1 en cinco listas de Billboard: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums.

Además, Rosalía concluyó recientemente su gira LUX Tour, con 57 fechas con entradas agotadas que reafirmaron el impacto global del álbum.