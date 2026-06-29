Quevedo: "Es el momento en el que más me estoy dejando ser yo mismo"

El lanzamiento de El Baifo por parte de Quevedo el pasado mes de abril supuso otro hito en la carrera del joven artista canario. Un tercer álbum en el que el de Las Palmas de Gran Canaria se rodea de la identidad de las islas para publicar un tercer álbum en el que los ritmos latinos y urbanos marcan la pauta de su sonido, como queda patente en temas como Cuica, en el que colabora con su paisana Ptazeta.

Un proyecto al que rápidamente abrazaron todos sus fans, como ha quedado acreditado en el mismo momento de anunciar los conciertos correspondientes a El Baifo Tour, cuando los 16 conciertos programados en Madrid y Barcelona agotaron las entradas apenas unos minutos después del lanzamiento.

Con este contexto, Pedro Quevedo ha tenido a bien conceder una entrevista al podcaster Julio Leiva en El Buscador para hablar acerca del planteamiento del álbum, su relación con las islas e, incluso, el Mundial de 2026.

"Es la primera vez que hago un disco sin expectativas", ha indicado el autor, "después de años fuera de mi casa vuelvo a mi casa y es el momento en el que más me estoy dejando ser yo mismo". Una reflexión tras la que Quevedo entiende que la mejor forma de afrontar nuevos proyectos es mantenerse fiel a sí mismo ("solo tengo que ser yo"), dado el gran momento personal y profesional que vive.

Del mismo modo, Quevedo ha explicado su opinión acerca del panorama nacional dentro de la música urbana. "Admiro a un montón de gente que creo que no encajaríamos juntos (...) España tiene algo muy bueno en su industria urbana y es que hay mucha gente haciendo su movida (...) no suena nada homogéneo nada".

Una admiración que ha derivado, por ejemplo en colaboraciones con Rels B, con quien considera que "va a salir más música". "Va a pasar seguro porque él es un bomba (...) esta muy conectado con su proyecto y sigue siendo una persona normal (...) creo que conectamos".

También ha hablado de su colaboración con Elvis Crespo en La Graciosa, aunque responde a motivos distintos, ya que muchos artistas latinos "son conscientes de la leyenda que suponen para el pueblo canario, para nuestra cultura actual". "La gente de mi generación hemos crecido con esta música", ha explicado, "lo hemos convertido en algo nuestro".

Como no podía ser de otra forma, Quevedo también ha hablado de su proyecto más inmediato con El Baifo Tour, una gira con la que ha preferido mantener sus directos dentro de recintos más pequeños que los que están ocupando artistas como Bad Bunny o Aitana, que prefieren estadios.

"No hay una razón lógica. Tengo ganas de hacer estadios en algún momento, pero la realidad es que es mi tercer disco y tengo 24 años. No quiero quemar etapas y luego arrepentirme. Aparte de que, para mí como fan, los mejores shows de todo son en arena, no en estadio. Es mucho más impersonal", ha reflexionado. "Creo que no es el momento. Quiero seguir conectando más con arena, que tampoco he hecho tantos (...) Pero bueno, tampoco le he dado tantas vueltas. Pintó así y es lo que nos salió de primeras".

Dado el gusto por el fútbol compartido con Julio Leiva por el fútbol, Quevedo no ha tenido problema en afirmar que "España va a llegar lejos" en el Mundial 2026 y que "a priori, es la que tiene más posibilidades de salir campeona", o que los fichajes mças ilusionates del Real Madrid de cara a la próxima temporada le resultan los del Cucurella o Bernardo Silva.