¿Quién es Käärijä? Conoce al rapero que representa a Finlandia en Eurovisión 2023 con 'Cha Cha Cha'

Finlandia no ha tenido demasiada suerte en su historia en Eurovisión. Solamente consiguió llevarse el micrófono de cristal una vez, gracias a Lordi y su Hard Rock Hallelujah (2006), sin embargo, esto podría cambiar con el actual representante Käärijä, un rapero que parte como un claro favorito con su Cha Cha Cha.

Su candidatura es una de las más originales porque combina el rap con el heavy metal y la música electrónica. Aunque la voz del artista es muy atractiva, lo que realmente llama la atención es su look compuesto por un crop top con mangas verde fosforito y unos pantalones de cuero negros.

Para la puesta en escena la candidatura finlandesa ha optado por unos palés al puro estilo industrial y unos bailarines vestidos de rosa chillón. No se sabe si ganará, pero lo que está claro es que su actuación no pasará desapercibida.

Cómo se llama Käärijä y qué significa este nombre

Jere Pöyhönen (29 años) es un artista y rapero finlandés nacido en Helsinki. Rápidamente se interesó por la música, especialmente por la batería y la composición. Empezó a producir sus propias canciones en 2014 y dos años después estrenó su primer single Heila.

Decidió ponerse Käärijä como nombre artístico por una broma que tenía con sus amigos con esta palabra. En finés informal, hace referencia a las personas que ganan dinero con las apuestas, ya que algunas de sus canciones hablan sobre ello.

Firmó con una discográfica en 2017 y sacó su primer EP, Peliä, un año después.

En 2020 lanzó al mercado su primer disco de estudio llamado Fantastista, que tuvo una excelente recepción. Gracias a este tema se convirtió en un referente de la música urbana y el rapero nórdico.

La victoria de Käärijä en la preselección de Finlandia

El rapero se presentó a la última edición del Uuden Musiikin Kilpailu, el festival de preselección de los temas para Eurovisión de Finlandia, y fue confirmado como uno de siete artistas escogidos.

Käärijä fue con Cha Cha Cha, un enérgico tema compuesto por Aleksi Nurmi, Johannes Naukkarinen y él mismo. La final del certamen se celebró el 25 de febrero y desde el primer momento se vio que era uno de los claros ganadores. Fue el más votado tanto por el jurado como por la audiencia y terminó con 539 puntos, muy por delante del segundo (152 puntos).

Qué dice la letra de 'Cha Cha Cha', la canción de Käärijä

Cha Cha Cha es una canción festiva que combina varios estilos musicales como el rap, la electrónica o el heavy metal. Tal y como él aseguró, habla sobre la fiesta y la actitud desenfadada que hay que tener ante la vida. Está dedicada a los temas que suelen sonar en las discotecas que el finlandés frecuenta.

"Finlandia es un país de fiesta, heavy metal y pop, y esta canción reúne todo esto", contó en rueda de prensa.

Letra completa de 'Cha Cha Cha' (con traducción en español)

Aquí puedes leer la letra completa de Cha Cha Cha, tanto en finés como en español:

Letra en finés

Rankka viikko ja paljon pitkii päiviä takan

Mielenkiintona piña colada ja rata

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku

Muutama piña colada on jo takana

Silti mul on vielä naamataulu vakava, yeah, yeah, ye, ye, yeah

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa

Niinku cha cha cha mä oon tulossa

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku vou

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Cha, cha, cha

Toinen silmä jo karsastaa

Ja puhe sammaltaa ku tää toinen puoli must vallan saa

Cha, cha, cha

En oo arkena tää mies laisinkaan

En oo mut tänään oon se mies, tänään oon se mies

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni ѕamppanjaa

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aha

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, chа

Letra en español

Una semana dura y muchos días largos se han quedado atrás

Solo me interesa la piña colada y la vida nocturna

La noche aún es joven y hay tiempo para algunas

Es hora de romper esta capa exterior helada

Sostengo las bebidas con las dos manos como

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Yo bebo como si no hubiera un mañana como

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Quiero emborracharme y ser libre de mis preocupaciones como

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

No pararé hasta que ya no pueda permanecer sentado

Un par de piña coladas ya están detrás

Pero mi cara aún está seria, yeah, yeah, ye, ye, yeah

La noche aún es joven y hay tiempo para algunas

Es hora de romper esta capa exterior helada

La pista de baile me llama ahora que ya no estoy congelado

Como cha cha cha yo vengo

Sostengo las bebidas con las dos manos como

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Yo bebo como si no hubiera un mañana como

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Quiero emborracharme y ser libre de mis preocupaciones como

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

No pararé hasta que ya no pueda permanecer sentado

Ahora es hora de bailar

Como cha cha cha

Y ahora no estoy asustado de este mundo

Como cha cha cha

Cuando derramo champán en todo sobre mi cuerpo, aha

Cha cha cha

Mis ojos se están cruzando

Mi habla se atrasa cuando este lado de mí gana control

Cha cha cha

Yo no soy este tipo durante la semana, no no

Pero hoy soy ese tipo, hoy soy ese tipo

Ahora es hora de bailar

Como cha cha cha

Y ahora no estoy asustado de este mundo

Como cha cha cha

Cuando derramo champán ѕobre todo mi cuerpo, aha

Como cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aha

Como cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha