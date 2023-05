Raúl critica la canción de Blanca Paloma para Eurovisión: "No la van a entender porque es muy nuestra"

Blanca Paloma ya ha desplegado sus alas y se encuentra en Liverpool, donde este sábado actuará en la gran final de Eurovisión con su EAEA. Aunque ya se han podido ver algunos videos de los ensayos, no será hasta la semifinal del jueves 11 cuando se vea un fragmento de 1 minuto.

La emoción está por las nubes y los eurofans lo han acogido muy bien, ya que ahora mismo la alicantina se encuentra quinta en apuestas por detrás de Suecia, Finlandia, Ucrania y Francia.

No obstante, no todos entienden la propuesta que ha enviado, como ha explicado Raúl en una entrevista en el podcast La Red Room: "No digo que el tema sea malo pero yo creo que no lo van a entender. Lo digo por el estilo que llevamos".

El cantante se ha justificado detallando que "es muy nuestro". "Podemos ir a Remedios Amaya, que es una de las grandes de este país, que ha defendido su estilo por todo el mundo y que en Eurovisión no se la entendió.

Esta opinión ha sido muy controvertida y en las siguientes horas las redes sociales se han llenado de comentarios de fans de la pichona cargando contra estas duras palabras.