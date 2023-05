El vídeo del tercer ensayo de Blanca Paloma en Liverpool para Eurovisión 2023

Este sábado 13 de mayo se celebra la gran final de Eurovisión 2023 y la expectación por ver a Blanca Paloma no puede ser mayor. Por pertenecer al Big Five, España no necesita clasificarse en las semifinales y llega directa, al igual que Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Precisamente, la alicantina ha tenido la oportunidad de subirse al escenario de Liverpool este miércoles para su penúltimo ensayo. Como se puede ver en los videos difundidos en redes sociales, la pichona ha brillado y su registro vocal es igual de increíble que en el resto de pruebas.

Las novedades del ensayo de Blanca Paloma

El equipo de Blanca Paloma ha incorporado algunas novedades con respecto a los ensayos previos, tal y como han comentado varios periodistas especializados. El cambio más relevante es que han conseguido introducir un plano cenital, aunque al final de la actuación.

En una charla con Fórmula TV, la intérprete de EAEA ya confirmó que "había otro cenital por ahí". "No se podía en el principal stage pero en otra parte...", dijo la cantante.

Además, se da la misma relevancia a los flecos y se ha mejorado el plano en el que un rayo de luz apunta directamente a la mano de Blanca Paloma. En definitiva, es bastante similar todo a la actuación del Benidorm Fest.

La reacción de la prensa internacional al ensayo de Blanca Paloma

La reacción de la prensa internacional ha sido bastante positiva, lo que significa que la alicantina tiene muchas posibilidades de cara a la final.

Ahora mismo hay mucho nerviosismo a flor de piel por ver que sucederá este sábado 13 de mayo con Blanca Paloma. Los eurofans creen que es muy posible que España se lleve su tercera victoria de la historia. ¿Tú qué crees?