La reacción de Adele cuando una fan le graba con un filtro: "Quita eso de mi cara"

El pasado 18 de noviembre Adele empezó su residencia en Las Vegas y desde entonces no hay concierto en el que no suceda alguna anécdota. Desde su beso en directo a su chico, Rich Paul, al momento viral en el que desapareció por arte de magia del escenario.

Ahora, la británica ha protagonizado un divertido momento junto a una fan. Adele bajó del escenario para estar más cerca de sus seguidores y una chica no dudó en sacar su móvil para grabarse a modo selfie con la artista.

Cuando Adele miró la pantalla del móvil, se percató de que la joven estaba usando un filtro "embellecedor" que cambiaba por completo sus facciones, rasgando los ojos, afinando la nariz y dándole volumen a los labios y los pómulos.

"¿Eso es un filtro? Oh Dios mío, ¿qué le has hecho a mi cara? Chica, ¡quita eso de mi cara! ¡Es tan raro!", le decía Adele a la joven, mientras el resto de los presentes no podían parar de reír. "¿Cómo te llamas? Cariño, no es así como nos vemos", continuó antes de soltar una carcajada.

Aunque es cierto que en los últimos años el físico de Adele ha dado un gran cambio, la cantante siempre ha apostado por mostrarse en redes sociales tal cómo es, rechazando cualquier tipo de retoque digital.