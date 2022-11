Adele debuta en Las Vegas y protagoniza un tierno beso con su novio, Rich Paul

Tras posponer y rediseñar de cero su espectáculo, Adele ha debutado por fin en su residencia en Las Vegas. Este primer show no se lo quisieron perder ni Rich Pau l, actual pareja de la atista, ni su hijo Angelo, fruto de su relación con Simon Konecki.

Tras muchas lágrimas hasta encontrar el espectáculo con el que se sentía orgullosa, Adele por fin ha debutado en su residencia en The Colosseum en Caesars Palace de Las Vegas.

Lo ha hecho arropada por sus fans incondicionales pero también por sus seres más queridos. Entre el público se encontraba el agente deportivo Rich Paul, con quien Adele mantiene una relación desde 2021; y Angelo, el hijo de 10 años que tuvo la artista con su exmarido Simon Konecki.

Durante el concierto, cuando Adele estaba interpretando When we were young, Adele se aproximó al público para besar a Rich y Angelo, convirtiéndose en uno de los momentos más tiernos de la noche.

"Está siendo tal como lo imaginé. Es simplemente perfecto, gracias. No saldré del escenario durante unos 50 minutos, así que voy a tener una cara de mierda con maquillaje cuarteado durante toda la primera parte del espectáculo", bromeó con los fans con su habitual sentido del humor.

"Estoy tan nerviosa, tengo tanto miedo y estoy tan feliz. Puede que esté un poco tambaleante a veces porque mis nervios están fuera de control. Es una maldita semana masiva para mí esta semana. ¡Es el final de Walking Dead el domingo!", ha confesado divertida, recordando que su debut coincidía con el inicio de la Copa el Mundo y poco después de haberse celebrado los Latin Grammy.

Aún coincidir con varias citas de lo más señaladas, entre las más de 4100 que llenaron el Caesars Palace se encontraban caras tan conocidas como James Corden, el director Baz Luhrmann, el CEO de Apple, Tim Cook, el fundador de WeWork, Adam Neumann, el ejecutivo de Sony Music, Rob Stinger,y el rapero británico Stormzy (que acudió junto a Rich Paul).

El motivo por el que pospuso su residencia en Las Vegas

Estos shows en Las Vegas tenían que haber dado comienzo meses atrás. Sin embargo, la británica canceló estos conciertos un día antes de la primera fecha, asegurando que se encontraba en el "peor momento" de su carrera.

En su momento, Adele justificó esta cancelación precipitada por los "retrasos" en la producción y por tener a la mitad del equipo enfermo por covid. Sin embargo, más tarde admitió en una entrevista para Elle que tomó esta decisión debido a las diferencias con los organizadores del evento: "Simplemente no había alma en eso. El montaje del escenario no estaba bien. Estaba muy desconectado de mí y de mi banda, y carecía de intimidad".

La artista lanzó su último álbum, 30, en noviembre de 2021 y se convirtió en el disco más vendido del mundo ese mismo año, a pesar de haber sido lanzado poco antes de finalizarlo.