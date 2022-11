Rihanna asegura que no va a sacar nuevo disco ni música próximamente

Rihanna ha conseguido crear mucha expectación con la publicación de su último single, Lift me up, para la película Black Panther: Wakanda forever. Esto sumado a que será la artista de Barbados la encargada de animar el show de la Super Bowl hizo pensar a sus fans que volvía a la música.

Después de más de seis años sin un tema nuevo, el estreno de esta canción supuso que muchas personas creyeran que dejaría de lado sus negocios de maquillaje y moda y se centraría de nuevo en la música.

Rihanna no va a volver a la música

Sin embargo, la intérprete de Umbrella ha tenido una oportunidad de hablar con los medios de comunicación sobre este tema y ha dejado clara su posición: no va a volver a la música, al menos "próximamente".

Ante la pregunta de si iba a sacar nuevas canciones de cara a su show en este evento deportivo, Rihanna ha sido tajante: "Esto no es cierto, la Super Bowl es una cosa y nueva música es otra".

"En el momento en el que anuncié esto sabía que la gente pensaría 'Oh, va a volver con nueva música', pero no, ahora mismo no tengo pensado estrenar nueva música", ha afirmado la artista.

Sin duda es un jarro de agua fría para todos los fans de Rihanna que esperaban que estos últimos movimientos de la cantante significaran un regreso inminente al mundo de la música, aunque por ahora no va a llegar esto.