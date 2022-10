Rihanna regresa a la música con 'Lift Me Up', un homenaje a Chadwick Boseman

Rihanna regresa a la música con 'Lift Me Up' // EFE

Tras una larga espera por fin podemos decir que Rihanna ha retomado su carrera musical. Y lo ha hecho por todo lo alto, siendo la estrella que actuará en el intermedio de la Super Bowl en 2023.

Pero antes, la artista de 34 años acaba de lanzar Lift Me Up, tema principal de la película Black Panther: Wakanda Forever. Lejos de ser el típico sencillo rompe-pistas característico de la de Barbados, se trata de una hipnótica balada que rinde tributo a la vida y legado de Chadwick Boseman, el actor que dio vida a Black Panther y que falleció en 2020 a causa de un cáncer de colon.

La canción ha sido compuesta por la propia Rihanna y la cantante Tems, contando con la colaboración de Ryan Coogler, director de la película; y del compositor Ludwig Göransson.

Rihanna y ASAP Rocky arrasan en la presentación de Black Panther: Wakanda Forever

Rihanna y A$AP Rocky // EFE

Desde que dio a luz a su primer hijo el pasado mes de mayo, fruto de su relación con el rapero ASAP Rocky, Rihanna no había vuelto a aparecer en ningún evento público hasta ahora.

La pareja ha acudido a la premiere de Black Panther: Wakanda Forever en Los Ángeles, horas antes de que estrenase Lift Me Up. Para este evento, RiRi optó por un vestido del diseñador Rick Owens con escote palabra de honor de color marrón cubierto de lentejuelas con unos guantes de cuero beige para complementar el look.

ASAP Rocky optó por un estilismo más discreto pero en los mismos tonos que los de su chica, acaparando todas las miradas en la presentación de la película.