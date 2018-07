Hace ya cuatro meses que Rihanna lanzó el sangriento videoclip de Bitch Better Have My Money . Pero parece ser que hubo una escena que quedó fuera de la versión final debido a su contenido violento y ahora la cantante ha querido compartir el final que hubiese querido para su vídeo.

Rihanna publica un final alternativo explícito para 'Bitch Better Have My Money' / Youtube

¿Recuerdas la historia de venganza y sangre de Bitch Better Have My Money de Rihanna y sus amigas secuestraban a la mujer del que se supone estafó a la cantante y se quedó su dinero pero no sabíamos que había pasado con él exactamente.

En un momento del vídeo vemos a RiRi en una habitación con su estafador atado a una silla y todo cubierto de plásticos mientras escogía diferentes instrumentos de tortura y lo siguiente que aparecía era ella desnuda cubierta de sangre tumbada encima de un baúl lleno de dinero, por lo que se deducìa que había cumplido con su venganza.

Pues bien, ahora la cantante ha querido compartir la escena que fue suprimida debido a la política de Youtube y Vevo y que Rihanna quería como versión final para su videoclip.

Grabado desde el punto de vista primero de Rihanna y después del estafador secuestrado vemos distintos vídeos donde se muestra la tortura explícita al que le sometió la de Barbados en la que, entre otras cosas, le corta las manos y le saca los ojos.

Estas imágenes no son aptas para personas sensibles así que piénsatelo antes de darle al play.